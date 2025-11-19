Hawaje, erupcja wulkanu Kilauea i nowe odkrycia naukowców

Hawajski wulkan Kilauea to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na Ziemi. Szczególną uwagę przykuwa długa erupcja, która trwała od 1983 roku, by w 2018 roku zakończyć się niszczycielskim epizodem. Wówczas to przez kilka miesięcy wystąpiły tysiące trzęsień ziemi, a potężne masy lawy spływały po stokach wulkanu, niszcząc ponad 700 domów i powodując poważne uszkodzenia na obszarach mieszkalnych w dystrykcie Puna.

Wulkan Kilauea po erupcji w 2018 r. cały czas pozostaje aktywny. Najnowsze doniesienia w mediach informują o tym, że od paru dni Kilauea

Ponadto pojawiły się nowe informacje w sprawie niszczycielskiego wybuchu sprzed kilku lat. Badający aktywność wulkanu naukowcy z Uniwersytetu Hawajskiego odkryli teraz, że system magmowy wulkanu Kilauea zaczął zachowywać się nietypowo już na około rok przed wielką erupcją w 2018 r.

Erupcja wulkanu Kilauea. Odkrycia naukowców z Uniwersytetu Hawajskiego

Naukowcy odkryli, że standardowy przepływ magmy w złożonym systemie Kilauea został zablokowany między dwoma zbiornikami pod szczytem wulkanu, co spowodowało gromadzenie się ciśnienia. Po kilku miesiącach blokada została prawdopodobnie usunięta przez trzęsienie ziemi, co doprowadziło do destabilizacji systemu i silnej erupcji.

- Nie jest jasne, czy zaobserwowane przez nas nietypowe zachowanie było pojedynczym zdarzeniem, czy też częścią powtarzającego się wzorca, który mógłby mieć wpływ na przyszłe erupcje - zaznacza Sin-Mei Wu, adiunkt w Katedrze Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Hawajskim. - Jednak w miarę gromadzenia danych z ciągłego monitoringu spodziewamy się coraz bardziej szczegółowych informacji na temat wewnętrznego funkcjonowania Kilauea i jego długoterminowego zachowania.

Odkrycie było możliwe dzięki ciągłemu monitorowaniu Kilauea za pomocą instrumentów sejsmicznych.

- Ocean zapewnia stały dopływ energii sejsmicznej, co pozwala nam śledzić stan systemu magmowego Kilauea, nawet wtedy, gdy nie ma zauważalnych trzęsień ziemi ani innych deformacji gruntu - powiedział Sin-Mei Wu.

Wulkan Kilauea na Hawajach jest pod stałą obserwacją

Wyniki najnowszych badań nad Kilauea sugerują, że takie "ciche" procesy pod powierzchnią wulkanu mogą pomóc w przewidywaniu przyszłych erupcji i poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Park Narodowy Hawajów na stronach rządowych regularnie publikuje informacje o zachowaniu wulkanu, a naukowcy monitorują sytuację i analizują pozyskiwane dane.

Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Hawajskiego zostały opublikowane w czasopiśmie "AGU Advances".

