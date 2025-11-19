Tajemnicze struktury w głębi Ziemi mogą zdradzić, jak powstało życie

Karol Kubak

Karol Kubak

Niemal 3000 kilometrów pod naszymi stopami leżą struktury tak dziwne i potężne, że od dekad spędzają sen z powiek geofizykom. Najnowsze badania sugerują, że mogą być pozostałością pradawnego oceanu magmy skażonego materiałem z jądra Ziemi.

Rotacja jądra wewnętrznego Ziemi zwalnia. Zaskakujące wyniki badań
Rotacja jądra wewnętrznego Ziemi zwalnia. Zaskakujące wyniki badańrost9123RF/PICSEL

Od lat sejsmolodzy próbują zrozumieć, co właściwie kryje się 2900 kilometrów pod naszymi stopami. To tam, na granicy płaszcza i jądra, leżą dwie osobliwe struktury tak odmienne, że nie pasują do żadnego z podręcznikowych modeli ewolucji planety. W najnowszym badaniu opublikowanym w Nature Geoscience dr Yoshinori Miyazaki z Rutgers University proponuje wyjaśnienie, które może zmienić nasze myślenie o tym, jak Ziemia stała się miejscem przyjaznym życiu.

To nie są przypadkowe osobliwości. To odciski palców najwcześniejszej historii Ziemi. Jeśli zrozumiemy, dlaczego istnieją, zrozumiemy, jak powstała nasza planeta i dlaczego stała się zdatna do życia.
Tłumaczy naukowiec

Głębokie prowincje i płynne plamy

Mowa o tzw. wielkich prowincjach o niskiej prędkości fal poprzecznych oraz strefach ultraniskiej prędkości. Pierwsze z nich to kontynentalnych rozmiarów masy gorącej, gęstej skały (jedna znajduje się pod Afryką, druga pod Pacyfikiem). Drugie przypominają cienkie kałuże stopionych skał przyklejone do jądra. Oba typy spowalniają fale sejsmiczne, co wskazuje na odmienny skład. Jeśli jednak Ziemia miliardy lat temu była pokryta globalnym oceanem magmy, jej płaszcz powinien ułożyć się warstwowo, jak napój dzielący się na koncentrat i rozcieńczoną część. Tymczasem sejsmologia pokazuje chaotyczne, nieregularne skupiska. - Ten paradoks był punktem wyjścia. Jeśli zaczniemy od oceanu magmy i wykonamy obliczenia, nie otrzymujemy tego, co widzimy dziś w płaszczu Ziemi. Czegoś brakowało - przyznaje dr Miyazaki.

Zobacz również:

"Żelazny śnieg" może wystąpić, gdy ochłodzenie w pobliżu granicy jądro zewnętrzne-płaszcz powoduje powstawanie kryształów żelaza. Kryształy te rosną, następnie opadają do gorącego rdzenia i topią się.
Nauka

Na innych planetach może istnieć "żelazny śnieg", który opada do jądra

Karol Kubak
Karol Kubak

Wyjaśnieniem może być "przeciekające" jądro planety

Według zespołu brakującym elementem jest samo jądro, które przez miliardy lat mogło "przeciekać" do płaszcza, dostarczając mu krzemu i magnezu. To właśnie ta domieszka miałaby mieszać warstwy i tworzyć zagadkowe struktury będące pozostałością "pierwotnego oceanu magmy" zanieczyszczonego materiałem z jądra.

Zapropnowaliśmy, że może to pochodzić z materiału wyciekającego z jądra.
Wyjaśnia dr Miyazaki

Konsekwencje takiego procesu to nie tylko geochemiczna ciekawostka. To, jak Ziemia stygnie, jak zachowuje się wulkanizm i jak kształtuje się atmosfera, mogło zależeć właśnie od tej głębokiej wymiany. - Ziemia ma wodę, życie i stosunkowo stabilną atmosferę - przypomina badacz, zestawiając naszą planetę z Wenus i Marsem, których losy potoczyły się zupełnie inaczej.

Źródło: Rutgers University
Publikacja: Jie Deng et al, Deep mantle heterogeneities formed through a basal magma ocean contaminated by core exsolution, Nature Geoscience (2025). DOI: 10.1038/s41561-025-01797-y

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcęPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze