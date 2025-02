W samym wnętrzu planety znajduje się jej jądro, podzielone na dwie warstwy – jądro zewnętrzne i jądro wewnętrzne . Wiemy, że to drugie prawdopodobnie jest kulą stałego niklu i żelaza (stąd jego inna nazwa nife – będąca połączeniem symboli nazw pierwiastków Ni oraz Fe) mającą około 2 440 kilometrów średnicy, a więc nieco większą od… Plutona. Ale jak wskazują najnowsze badania, powierzchnia jądra wewnętrznego nie jest gładka (jak na rysunkach poglądowych) niczym piłeczka do ping-ponga. Może ulegać zmianom, co wykazali naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC). Wyniki zostały opublikowane 10 lutego 2025 r. w czasopiśmie Nature Geoscience .

Według naukowców za zamiany odpowiedzialna jest interakcja między jądrem wewnętrznym i zewnętrznym. – To, co obserwujemy w tym badaniu po raz pierwszy, to prawdopodobnie jądro zewnętrzne zakłócające jądro wewnętrzne – dodał naukowiec z USC. Nowe odkrycie pozwoli w jeszcze lepszym stopniu zrozumieć działanie zmian termiki i pola grawitacyjnego Ziemi.

Źródło: Uniwersytet Południowej Kalifornii

Publikacja: Vidale, J.E., Wang, W., Wang, R. et al. Annual-scale variability in both the rotation rate and near surface of Earth’s inner core, Nat. Geosci. (2025). https://doi.org/10.1038/s41561-025-01642-2