Na innych planetach może istnieć "żelazny śnieg", który opada do jądra

Wiemy, że głęboko pod ziemią, tam, gdzie powoli zbliżamy się do jądra planety, jest gorąco. Bardzo gorąco. Nie spodziewalibyśmy się tam raczej opadów śniegu. No, chyba że mowa o czymś, co naukowcy nazwali "żelaznym śniegiem". Nowe badanie pokazuje, że ma on przedziwną moc aktywowania i dezaktywowania pól magnetycznych na niektórych planetach.

Zdjęcie "Żelazny śnieg" może wystąpić, gdy ochłodzenie w pobliżu granicy jądro zewnętrzne-płaszcz powoduje powstawanie kryształów żelaza. Kryształy te rosną, następnie opadają do gorącego rdzenia i topią się. / Ludovic Huguet i tekstura mapy z NASA/Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa/Carnegie Institution of Washington / materiały prasowe