Legenda II wojny światowej wystawiona na sprzedaż. Krocie za Enigmę

Na aukcję w Paryżu trafiła słynna maszyna szyfrująca Enigma, legenda II wojny światowej. Dom aukcyjny podkreślał w opisie, że oferowana Enigma w wersji M4, wyposażona w odpowiednie źródło zasilania i urządzenie ładujące, jest funkcjonalna.

- Jedna z najrzadszych i najtrudniejszych do złamania maszyn Enigmy - zachęcał w opisie sprzedaży dom aukcyjny Christie's.

W Christie's szacowano, że urządzenie może zostać zlicytowane za nawet 300 tys. euro. Sprzedaży dokonano 18 listopada br. Jak podaje dom aukcyjny, ostateczna cena zapłacona przez nabywającego, obejmująca sumę ceny wywoławczej i prowizji kupującego, sięgnęła 482 600 euro.

Sprawna Enigma M4 na aukcji. Sprzedaż za niemal pół miliona euro

Oryginalnie Enigmę skonstruował Artur Scherbius. W sprzedaży był późniejszy model - egzemplarz Enigmy w wersji M4. To urządzenie, którego projekt powstał w 1941 r. z myślą o potrzebach niemieckiej marynarki wojennej.

Maszynę M4 wykonano na polecenie admirała Karla Dönitza, a pracujący nad nią specjaliści wprowadzili szereg ulepszeń i zabezpieczeń względem wcześniejszych wersji. Ich celem było znaczące utrudnienie aliantom odszyfrowywania niemieckich meldunków, co miało zapewnić większe bezpieczeństwo komunikacji na morzu.

Dzięki swojemu mechanizmowi model Enigma M4 charakteryzował się znacznie wyższym poziomem szyfrowania niż jakakolwiek wcześniejsza maszyna. Przez dłuższy czas (9-10 miesięcy) alianci nie mogli złamać szyfrów z M4.

Rozpracowanie Enigmy M4 stanowiło duże wyzwanie. Bundesarchiv domena publiczna

Sprzedaż Enigmy na aukcji 40 rzadkich i unikatowych obiektów

- M4 była w rzeczywistości zmodyfikowaną maszyną trójwirnikową. Szerokość reflektora została zmniejszona o połowę, a pozostałą przestrzeń zajmował czwarty wirnik, który był zaopatrzony w sprężynowe styki po obu stronach. Dzięki temu zwiększyła się liczba kombinacji. Dodatkowo Enigma M4 wyposażona była w 8 różnych wirników szyfrujących, co również zwiększało bezpieczeństwo szyfru - podają "Łamacze Szyfrów".

Wystawienie na aukcję Enigmy na sprzedaż budziło wśród francuskich naukowców sprzeciw. Jak podaje PAP, twierdzili oni, że tak unikatowy zabytek powinien pozostać w kraju. 18 listopada na aukcji licytowano także wielu innych wyjątkowych obiektów. "Dom aukcyjny Christie's zgromadził około 40 rzadkich i unikatowych eksponatów o jakości muzealnej ze wszystkich dyscyplin i okresów historycznych, tworząc wyjątkowy gabinet osobliwości", podano.

Na sprzedaż trafiła też Pascalina z 1642 r. - maszyna licząca zaprojektowana przez Blaise'a Pascala. Aukcja tego urządzenia ma się odbyć 19 listopada br. Szacunkowa cena za Pascalinę wynosi od 2 do 3 milionów euro.

''Wydarzenia'': Znaleźli niemiecką ''Enigmę''. Niezwykłe odkrycie w lesie pod Gdańskiem Polsat News Polsat News