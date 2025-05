Po śmierci Alana Turinga należące do niego dokumenty trafiły w ręce jego przyjaciela, matematyka Normana Routledge'a, który przechowywał je strychu swojego domu w południowym Londynie. Kiedy w 2013 roku zmarł, jego siostra znalazła je podczas porządków i ponownie umieściła na strychu, tyle że swojego domu. I dopiero kiedy przeprowadzała się do domu opieki, jej córki natknęły się na dokumenty i postanowiły je zniszczyć.

"Dobry Boże!": Ekspert odkrywa skarb światowej nauki

Na szczęście zabrały je jednak ze sobą na rodzinne spotkanie w listopadzie zeszłego roku, podczas którego jeden z krewnych zasugerował, by skonsultować je z ekspertem. Tak trafiły do Jima Spencera, specjalisty z Rare Book Auctions w Lichfield, który nie ukrywa, że był zszokowany, kiedy zajrzał do zwykłej torby na zakupy, w której dostarczono mu zbiór dokumentów.

Nic nie mogło mnie przygotować na to, co znalazłem w tej torbie. Otworzyłem ją i pomyślałem: dobry Boże. Intensywne badanie i katalogowanie tych dokumentów sprawiło, że zacząłem postrzegać Turinga niemal jako nadczłowieka. To jak studiowanie języka z innej planety, czegoś stworzonego przez ultrainteligentną cywilizację

Alan Turing był "ultrainteligentną cywilizacją"

I trudno się mu dziwić, mówimy przecież o wybitnym umyśle, który odegrał kluczową rolę w złamaniu niemieckiego szyfru Enigmy, co znacząco przyczyniło się do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej. Pomimo zasług, Turing został oskarżony o homoseksualizm, pozbawiony pracy w GCHQ (brytyjska agencja odpowiedzialna m.in. za bezpieczeństwo) i zmuszony do chemicznej kastracji, w efekcie czego w wieku w wieku 41 lat popełnił samobójstwo.

Ta niesprawiedliwość i fakt, że nie dożył, by zobaczyć ogromny wpływ swojej pracy, sprawiają, że te dokumenty są tak wyjątkowe

Najcenniejsze prace Turinga. Są warte majątek

Bo choć z pozoru to skromne akademickie prace, dziś uznawane są za fundamenty nowoczesnej informatyki i sztucznej inteligencji. Wśród 13 "teczek", które trafią pod młotek, znajdują się m.in. podpisany przez Turinga egzemplarz jego rozprawy doktorskiej Systems of Logic Based on Ordinals z 1938 roku (wycena: 40-60 tys. funtów), przełomowa praca On Computable Numbers, w której opisał uniwersalną maszynę obliczeniową - uznawana za pierwszy podręcznik programowania ery komputerów (wycena: 40-60 tys. funtów), The Chemical Basis of Morphogenesis (1952), czyli jego ostatnie wielkie dzieło, dziś uznawane za fundament biologii teoretycznej.

Aukcja odbędzie się 17 czerwca i przyciąga zainteresowanie m.in. z Doliny Krzemowej, czyli miejsca, gdzie dziedzictwo Turinga wciąż żyje i rozwija się w postaci algorytmów, programów i maszyn, o jakich ten matematyczny geniusz zaledwie marzył.

Te z pozoru zwykłe dokumenty - doskonale zachowane, oprawione w skromne akademickie okładki - reprezentują fundamenty informatyki i współczesnego przetwarzania danych

***

