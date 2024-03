Muzeum nie wiedziało, co ma w kolekcji. To "starodawny smartfon"

Identyfikacja astrolabium z XI wieku sprawiła, że ujawniono, iż w kolekcji muzeum w Weronie znajduje się jeden z najstarszych tego typu instrumentów, jakie kiedykolwiek odkryto. Jest to też jeden z nielicznych egzemplarzy na całym świecie.

"W muzeum nie wiedziano, co to jest i myślano, że może to być podróbka", mówiła dr Gigante. Wszystko zmienił przypadek, czyli zauważenie zdjęć instrumentu przez ekspertkę. "To teraz najważniejszy obiekt w ich kolekcji". Badaczka porównała wyjątkowy przedmiot do "pradawnego smartfona" i zauważyła, że stanowi on dowód na współpracę naukową między Arabami, Żydami i Europejczykami.

Astrolabium z XI wieku. "Podróbka" okazała się rzadkim obiektem

Kiedy dr Federica Gigante przeszukiwała internet, przygotowując się do poprowadzenia wykładu związanego z włoskim kolekcjonerem Ludovico Moscardo, trafiła na stronę muzeum w Weronie. Tam zauważyła fotografie ciekawego przedmiotu, który od razu przykuł jej wzrok. Instrument tak bardzo zainteresował badaczkę, że postanowiła wybrać się do muzeum i zobaczyć go na własne oczy. To wtedy dokonała niesamowitego odkrycie, które całkowicie zmieniło podejście przybytku do obiektu ze swojej kolekcji. Wcześniej nie zdawano sobie sprawy, że w zbiorach muzeum znajduje się taka rzadkość i podejrzewano, że jest to jakaś podróbka. Gigante od razu jednak wiedziała, że to astrolabium. Potrzebowała jedynie ustalić na jego temat więcej szczegółów.

- To nie tylko bardzo rzadki obiekt. To także potężny zapis wymiany naukowej między Arabami, Żydami i Europejczykami na przestrzeni setek lat - powiedziała dr Gigante po zbadaniu artefaktu. - Astrolabium z muzeum w Weronie przeszło wiele modyfikacji, uzupełnień i adaptacji w miarę zmiany właściciela. Co najmniej trzech różnych użytkowników odczuło potrzebę dodania tłumaczeń i poprawek do tego obiektu - wyjaśniła.

Jednak osób, które korzystały z astrolabium, mogło być znacznie więcej. Na instrumencie znajdują się napisy arabskie, hebrajskie oraz łacińskie, a dr Gigante bardzo dokładnie przeanalizowała adnotacje oraz możliwą międzykontynentalną "podróż" artefaktu. Efekty swojej pracy opublikowała w czasopiśmie naukowym.