Oficjalne ogłoszenie przetargu zaplanowano na 1 grudnia tego roku, ale już teraz wzbudza on ogromne zainteresowanie globalnych producentów sprzętu wojskowego. Jak informują południowokoreańskie źródła wojskowe cytowane przez stację Hankyung TV, Brytyjczycy zaprosili Kię i innych producentów do składania ofert na potrzeby tego programu modernizacyjnego.

KLTV, oficjalnie oznaczony jako K151, zdobywa coraz większą popularność na rynkach zagranicznych. W ostatnich latach pojazdy te trafiły m.in. do Polski, ale również Chile, Nigerii, Mali czy Turkmenistanu. W 2023 roku Kia podpisała kontrakt o wartości 310 milionów dolarów na dostawę 400 sztuk KLTV dla polskiej armii, co wyraźnie sygnalizuje ambicje firmy w sektorze obronnym Europy.

Na ten moment nic nie zostało jeszcze sfinalizowane, jak zastrzegł rzecznik Kii w rozmowie z Hankyung TV. Jednak firma zamierza zaprezentować KLTV podczas międzynarodowych targów obronnych DSEI 2025 w Londynie już we wrześniu tego roku, a analitycy branżowi odczytują to jako wyraźny sygnał, że Koreańczycy chcą powalczyć o lukratywny kontrakt na Wyspach.

KLTV to lekki pojazd taktyczny zaprojektowany z myślą o wysokiej mobilności i przetrwaniu na polu walki. Często porównuje się go z amerykańskim Humvee, ale chwalony jest za niższą cenę i w niektórych aspektach lepsze osiągi. Według danych producenta, opancerzone wersje KLTV kosztują około połowy tego, co w pełni wyposażony Humvee, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem dla armii poszukujących tańszych alternatyw.