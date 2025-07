Rosyjska machina wojenna rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jeszcze na początku bieżącego roku, armia uderzała w Ukrainę jednocześnie 300 sztukami dronów kamikadze, a teraz rzeczywistością stało się blisko 730 dronów . Według ekspertów wojskowych, sytuacja znacznie pogorszy się do końca roku. Już jesienią, Kreml będzie zdolny do wysłania tylko jednej nocy na ukraińskie miasta aż 1000 dronów.

Oznacza to aż 3-krotny wzrost produkcji bezzałogowców uderzeniowych tylko w skali jednego roku . Mówimy tutaj o bardzo groźnych maszynach wyposażonych w potężną broń, która z powodzeniem może niszczyć budynki mieszkalne. Shahed-136 charakteryzuje się prostą konstrukcją, trójkątnym kształtem skrzydeł oraz silnikiem spalinowym ze śmigłem pchającym. Dzięki zastosowaniu ogólnodostępnych, często cywilnych komponentów, jego produkcja jest stosunkowo tania, co pozwala na użycie ich w dużych ilościach.

Choć są stosunkowo łatwe do zestrzelenia, ich liczba i niski koszt powodują, że mogą być skutecznie wykorzystywane do przeciążania obrony powietrznej przeciwnika i wyczerpywania jego zasobów. Drony Shahed-136 ilustrują nowoczesne podejście do prowadzenia wojny - asymetrycznej, taniej i trudnej do jednoznacznego zwalczania.