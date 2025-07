To właśnie dlatego Kreml szuka nowych rozwiązań obronnych, i tak rosyjskie media państwowe poinformowały właśnie o przeprowadzeniu testów nowego systemu laserowego projektu "Personel". Jak podano, laser ma służyć do ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem ze strony bezzałogowych statków powietrznych. Według komunikatów testy odbyły się na niezidentyfikowanym poligonie w północno-zachodniej Rosji, a podczas prób celowano w "statyczny model typowego akumulatora drona FPV", który został zniszczony z odległości 500 metrów.

Jeszcze śmielsze są deklaracje dotyczące skuteczności wobec silników dronów, bo według LazerBuzz wystarczą zaledwie dwie milisekundy działania wiązki laserowej, by unieszkodliwić cel. Obecnie testowana wersja ma moc 3 kW, lecz firma zapewnia, że opracowano już znacznie silniejszy wariant o mocy aż 80 kW. Ma on służyć do ochrony większych obiektów przemysłowych i kluczowej infrastruktury na zapleczu frontu. Rosjanie zapowiadają, że system Posoch ma zostać sprawdzony w warunkach bojowych jeszcze przed końcem 2025 roku, a intensyfikacja prób terenowych planowana jest na drugą połowę lata.

Na froncie w Ukrainie już teraz pojawił się za to nowy typ amunicji krążącej, a mowa o dronach łudząco przypominających irańskie Shahedy, ale wyraźnie mniejszych i służących do ataków na krótkim dystansie . Jak informuje ukraiński ekspert wojskowy Serhij Beskresnow, znany również pod pseudonimem "Serhij Flesh", Rosjanie aktywnie używają tej nowej broni w ostatnich działaniach bojowych. Ekspert opublikował zdjęcia przechwyconego egzemplarza drona, który wzbudził zainteresowanie z racji swojego znajomego kształtu i konfiguracji:

To nie są Shahedy. To mniejsze bezzałogowce, które wyglądają bardzo podobnie do Shahedów. Steruje się nimi jak dronami FPV.

Z jego ustaleń wynika też, że nowa konstrukcja występuje w dwóch wersjach, rozpoznawczej oraz uderzeniowej zdolnej do przenoszenia do 15 kg materiałów wybuchowych. Oznacza to, że Rosja tworzy własny odpowiednik szybkich precyzyjnych dronów FPV, wzbogaconych o aerodynamiczny kadłub znany z Shahedów. Nowe bezzałogowce mają działać jako szybka, trudna do wykrycia amunicja taktyczna, przeznaczona do eliminowania celów punktowych, od pojazdów po stanowiska radarowe. Według nieoficjalnych doniesień, to właśnie tego typu drony zostały użyte w niedawnym ataku na mobilną ukraińską stację radiolokacyjną w obwodzie czernihowskim.