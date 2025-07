Nawet Trump stracił cierpliwość do Putina. Zachód murem za Ukrainą

Ostatnie dni to seria dobrych wiadomości dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Najpierw prezydent Donald Trump zapowiedział pierwsze w czasie swojej kadencji bezpośrednie przekazanie broni z amerykańskich magazynów (szacowane na ok. 300 mln USD), a już dowiadujemy się o nowym wsparciu. Wielka Brytania ogłosiła znaczący pakiet pomocy militarnej i gospodarczej dla Kijowa, którego celem jest wzmocnienie obrony powietrznej oraz długoterminowa odbudowa kraju, a Niemcy i Norwegia są gotowe do sfinansowania zakupu kolejnych systemów Patriot.