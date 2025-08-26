Starlink to internet satelitarny stworzony przez SpaceX, który daje dostęp do globalnej sieci niezależnie od infrastruktury na powierzchni. Technologia odgrywa kluczowe znaczenie na terenie Ukrainy, która od ponad trzech lat toczy wojnę z agresorem w postaci Rosji.

Co to jest Starlink i jaką rolę odgrywa na wojnie w Ukrainie?

Starlink to rozwiązanie opracowane przez SpaceX. Jest to specjalny system komunikacyjny bazujący na satelitach, które znajdują się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Firma Elona Muska do tej pory wystrzeliła ich już ponad 8 tysięcy. Budowa konstelacji rozpoczęła się w 2019 r.

Internet satelitarny Elona Muska odgrywa bardzo ważną rolę na Ukrainie, gdzie zaczął być dostarczany niedługo po inwazji Rosjan rozpoczętej w lutym 2022 r. W ten sposób kraj znajdujący się w stanie wojny jest w stanie uzyskiwać dostęp do globalnej sieci i zapewniać łączność niezależnie od naziemnej infrastruktury, która w dużym stopniu została zniszczona. W ten sposób armia jest w stanie przesyłać rozkazy czy dane wywiadowcze pomiędzy różnymi jednostkami.

Łączność możliwa jest z wykorzystaniem specjalnych terminali Starlink, które można używać w zasadzie w dowolnym miejscu, gdzie tylko jest zasięg internetu z satelitów. W 2022 r. powstała nawet specjalna wersja militarna systemu o nazwie Starshield. Docelowo na niskiej orbicie okołoziemskiej znajdzie się konstelacja mająca liczyć nawet ponad 40 tys. satelitów SpaceX.

Starlink dla Ukrainy. Jaki wkład miała Polska?

Polska to kraj, który wspiera Ukrainę przeciwko agresji Rosjan od samego początku. Nasz rząd zainwestował w Starlinki dla Ukraińców ogromne pieniądze. W kraju pogrążonym wojną znajduje się obecnie około 50 tys. terminali, a ponad połowę z nich (około 30 tys.) dostarczył nasz kraj, który opłaca także utrzymanie sprzętu. Szacuje się, że w latach 2022-2024 z budżetu Polski na ten cel przekazano łącznie około 320 mln złotych.

Warto dodać, że w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w sprawie dalszej pomocy dla Ukrainy. Dotyczy to nie tylko programu 800+, ale również utrzymywania przez polski rząd systemu Starlink. Decyzja prezydenta wywołała w sieci burzę.

