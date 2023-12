Nowe terminale Starlink mają zapewnić niezakłóconą komunikację w szpitalach, szkołach oraz blisko linii frontu.

Starlink uratował Ukrainę

Systemy Starlink pomagają Ukraińcom praktycznie od początku wojny, gdy Elon Musk zgodził się wysłać pierwsze terminale do ogarniętego wojną kraju. Ukraina potrzebowała tego sprzętu, gdyż Rosjanie już przy pierwszym ataku znacząco ograniczyli ukraińską komunikację. Ataki konwencjonalne i cyberataki miały rozbić łączność zarówno wojskową, jak i cywilną.

Systemy Starlink de facto uratowały możliwość obrony Ukrainy na początku inwazji i utrzymują jej zdolność bojową do dziś. Ze względu na fakt, że opierają się na sieci prywatnych satelitów i specyficznym paśmie, Rosjanie w praktyce nie są w stanie ich zakłócić. Do dziś terminale Starlink zapewniają cywilom kontakt ze światem, a wojskowym możliwość walki elektronicznej. To dzięki nim np. żołnierze mogą utrzymać komunikację z dowództwem, mając rozeznanie na froncie.

[Terminale Starlink - przypis red] sprawdziły się na pierwszej linii frontu. [...] Odegrały i nadal odgrywają znaczącą rolę, ponieważ tak wiele jednostek korzysta z anten i samych systemów Starlink, do komunikacji, do operowania dronami itd. Kyryło Budanow, szef Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy, w wywiadzie dla agencji Interfax Ukraina we wrześniu

Kontrowersje z systemami Starlink w Ukrainie

Niemniej systemy Starlink, według Ukraińców, mają jedną wadę, są kontrolowane przez Elona Muska. Miliarder już nieraz wyrażał opinię o tym, że nie należy eskalować konfliktu w Ukrainie, a nawet, że należy go jak najszybciej zakończyć rozmowami pokojowymi, które wiązałyby się z oddaniem terytoriów Rosji.

Największa kontrowersja miała jednak miejsce wraz z publikacją głośnej książki o Musku we wrześniu br. W niej przedstawiono nieujawniony epizod z wojny, gdy ukraińskie władze poprosiły o uruchomienie sieci Starlinków na odcinku do Sewastopola. Według miliardera miało to pomóc Ukraińcom w operacji ataku na rosyjskie okręty w tamtejszym porcie. Musk odmówił, twierdząc, że byłby to znaczący udział SpaceX w dużej operacji wojennej, co według niego groziło eskalacją konfliktu.