USA starają się walczyć z platformą TikTok, choć na razie skutkuje to przesuwaniem terminu jego zamknięcia w Stanach Zjednoczonych o kolejne miesiące. Biały Dom doszedł do wniosku, że warto wykorzystać popularność serwisu wśród Amerykanów i uruchomiono tam oficjalne konto. Na pierwszych filmach pojawia się m.in. prezydent Donald Trump.

Biały Dom z oficjalnym kontem w platformie TikTok

Taki ruch z pewnością nie dziwi. TikTok cieszy się ogromną popularnością wśród Amerykanów i korzysta z niego ponad 170 mln użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Białym Dom postanowił więc wykorzystać serwis do rozpowszechniania treści głoszonych przez Donalda Trumpa.

Konto o nazwie The White House ma już na TikToku ponad 67 tys. polubień. W krótkim opisie umieszczono frazę "Witamy w Złotym Wieku Ameryki". Biały Dom wierzy, że w ten sposób dotrze z treściami przede wszystkim do młodszych Amerykanów, którzy w szczególności upodobali sobie platformę należącą do ByteDance i czerpią wiedzę z mediów społecznościowych.

TiKTok "wystrzelił" w Stanach Zjednoczonych podczas pandemii COVID-19. To właśnie w trakcie lockdownu Amerykanie zaczęli intensywniej interesować się platformą, która bardzo szybko zyskiwała nowych użytkowników.

Donald Trump na TikToku: jestem waszym głosem

Pierwszy film udostępniony na oficjalnym kanele Białego Domu w TikToku zyskał dużą popularność. Obejrzano go ponad pół mln razy i nagranie ma ponad 81 tys. polubień oraz 13 tys. komentarzy. Wideo trwa 27 sekund i możecie je obejrzeć poniżej.

Rozwiń

"Każdego dnia budzę się z determinacją, by zapewnić lepsze życie ludziom w całym kraju. Jestem waszym głosem" - mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w pierwszym filmie, który udostępniono na koncie Białego Domu w TikToku.

Drugi film został poświęcony Białemu Domowi. Na nagraniu można zobaczyć różne sceny z miejscem zamieszkania prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na trzecim materiale ponownie można obejrzeć Donalda Trumpa. Wideo zatytułowano: "Byłem zwierzyną łowną, a teraz jestem myśliwym".

Przyszłość TikToka w Stanach Zjednoczonych niepewna

W rzeczywistości przyszłość platformy TikTok w Stanach zjednoczonych stoi pod znakiem zapytania. Amerykanie chcą, aby serwis zmienił w USA właściciela, który nie będzie powiązany z Chinami.

TikTok w Stanach Zjednoczonych podlega ustawie Kongresu z 2024 r. Ta nakazuje Bytedance wycofanie się z USA lub znalezienie nowego właściciela platformy. Nakaz egzekucji jest jednak opóźniany. W czerwcu Donald Trump podpisał kolejny dekret, który tym razem spowodował przesunięcie zarządzenia do 17 września.

Nowa odsłona aplikacji mObywatel. Co sądzą o niej Polacy? materiały promocyjne