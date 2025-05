TikTok ogłosił nową funkcję. Narzędzie nazwano AI Alive i jest ono zintegrowane z modułem relacji. Jak to działa? Zasada jest zbliżona do tego, co niedawno dodało Character.AI za pośrednictwem AvatarFX. W obu przypadkach można tworzyć krótkie filmiki, które powstają na podstawie zdjęć.