Od dawna mówi się o tym, że młodsi użytkownicy aplikacji TikTok spędzają w niej zbyt wiele czasu. Ma to różne skutki uboczne . Właściciel platformy od jakiegoś czasu prowadzi działania, również edukacyjne, których celem jest ograniczenie przesiadywania w platformie. Teraz wprowadzono nowe narzędzia, które z pewnością docenią rodzice.

Parowanie Rodziny to funkcja, którą TikTok wprowadził kilka lat temu . Począwszy od 11 marca jej działanie rozszerzane jest o nowe opcje. Są to dodatkowe narzędzia kontroli rodzicielskiej oraz rozwiązania, które docenią również nastolatkowie chcący sami zadbać o swój czas.

Rodzice korzystający z kontroli rodzicielskiej mają od teraz możliwość ustalania bardziej złożonych harmonogramów . W ten sposób można wyłączać dostęp o określonego porze dnia , na przykład w godzinach wieczornych. Zapewnia to funkcja o nazwie Czas nieobecności .

Czas nieobecności to jedna z nowych funkcji narzędzia Parowanie Rodziny w aplikacji TikTok. TikTok materiały prasowe

Drugą z nowości także docenią rodzice, którzy mogą uzyskać dostęp do kontaktów własnych dzieci . Dotyczy to list obserwowanych, obserwujących oraz zablokowanych kont. Ponadto istnieje możliwość dostosowywania czasu spędzanego w platformie w ciągu tygodnia i w weekendy. Chęć dalszego korzystania wiąże się z koniecznością podania unikalnego kodu wysłanego na urządzenie rodzica.

Przy okazji w platformie pojawia się funkcja skierowana do użytkowników, którzy nie ukończyli jeszcze 16. roku życia. Pozwoli ona ograniczyć dostęp w godzinach wieczornych, co ma ułatwić zasypianie. Jak to działa?