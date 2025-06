Internet z kosmosu w pociągu. PKP Intercity testuje Starlink.

Jadąc pociągiem zapewne nieraz zdarzyły wam się problemy z dostępem do internetu? Wi-Fi w wielu składach niby jest, ale transmisja danych z użyciem sieci komórkowych pozostawia wiele do życzenia. PKP Intercity zdaje sobie sprawę z tych problemów i rozpoczęło testy innowacyjnej technologii, która ma szansę temu zaradzić.

PKP Intercity rozpoczęło testy internetu Starlink

Spółka PKP Intercity postanowiła sięgnąć po rozwiązanie opracowane przez firmę Elona Muska, które odgrywa ogromną rolę w łączności na Ukrainie, gdzie trwa wojna. Przewoźnik kilka miesięcy temu rozpoczął testy internetu dostarczanego przez sieć satelitów Starlink. Jak wypadły te próby?

Testy Starlinka w pociągu spółki rozpoczęły się w drugiej połowie lutego br. W tym celu w jednej z jednostek ED160 należących do przewoźnika zamontowano routery wielomodemowe, które umożliwiły odbiór internetu z satelitów należących do firmy SpaceX. Pierwsze próby wypadły bardzo obiecująco, co podkreślił rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz w wypowiedzi dla Rynku Kolejowego.

Pozytywnie oceniamy działanie technologii satelitarnej w pojeździe będącym w ruchu z prędkością 160 km/h. Na uwagę zasługuje stabilność połączenia, czyli wydajność w zakresie pobierania i wysyłania danych oraz krótki czas odpowiedzi na ping mierzony w milisekundach

Są też wady rozwiązania i w planach kolejne testy

Dutkiewicz dodaje, że nowe rozwiązanie nie jest pozbawione wad. Rzecznik PKP Intercity punktuje też pewne minusy Starlinka.

Do wad należy brak dostępności odbiorników Starlink dedykowanych do transportu kolejowego oraz gorsza stabilność połączenia w terenach zurbanizowanych

PKP Intercity ma w planach kolejne testy, które odbędą się w innych pociągach. Te jednak nie zostały sprecyzowane. Nie wiadomo również, kiedy ma odbyć się następny program pilotażowy. Takich informacji przewoźnik nie ujawnia.

Internet satelitarny w pociągach PKP Intercity nieprędko

Sam pomysł narodził się we współpracy z PKP SA. Nie jest to jednak proste i pewne nadzieje pokładane są również w SpaceX. Przewoźnik twierdzi, że wdrożenie internetu satelitarnego w pociągach nie odbędzie się w najbliższym czasie. Do tego potrzeba dalszych testów (również z pasażerami).

Ponadto PKP Intercity oczekuje dedykowanych zestawów do odbioru Starlinka w pociągach, a tych na razie nie ma. Na razie pasażerowie muszą zadowolić się tym, co jest obecnie dostępne. Firma ciągle usprawnia Wi-Fi we własnych składach i odbywa się to m.in. poprzez montowanie routerów z dostępem do sieci LTE oraz 5G.

