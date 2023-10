Jeśli korzystacie z internetu w pociągach, to zapewne wiecie, że nie jest to rozwiązanie pozbawione problemów z zasięgiem. PKP Intercity zdecydowało się na ważny krok na drodze do polepszenia dostępu do sieci we własnych składach. W tym celu zdecydowano się na instalację repeaterów, czyli wzmacniaczy sieci komórkowych.

PKP Intercity instaluje wzmacniacze sieci komórkowych

PKP Intercity nawiązało współpracę z wszystkimi czterema największymi operatorami sieci komórkowych w Polsce i są to Orange Polska, Play, Polkomtelem (sieć Plus) oraz T-Mobile Polska. Dzięki temu znacząco udało się polepszyć zasięg sieci w wagonach, co umożliwiają wspomniane repeatery.