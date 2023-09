To dobra wiadomość dla wszystkich miłośników podróżowania koleją. Polska firma Newag stworzyła lokomotywę, która będzie w stanie rozpędzać się do prędkości 200 km/h. Do tej pory produkowane w Polsce lokomotywy mogły osiągać maksymalną prędkość ok. 160 km/h.

Nowa lokomotywa Griffin z wyglądu przypomina elektrowozy dobrze znane ze składów na polskich torach, ale dzięki kilku modyfikacjom udało się znacząco zwiększyć jej prędkość. Wbrew pozorom zwiększenie prędkości lokomotywy o 40 km/h to bardzo dużo i nie wszyscy potrafią "złamać" magiczną granicę 200 km/h. W Europie podobne lokomotywy potrafią produkować tylko giganci jak Siemens i Alstom, a teraz dołączy do nich polski Newag.

Griffin będzie przystosowany do prowadzenia pociągów towarowych o masie do 3200 ton z prędkością do 140 km/h, a zawrotne 200 km/h osiągnie jedynie w przypadku pociągów pasażerskich.

Lokomotywa Griffin z Newagu - najważniejsze dane techniczne

Długość lokomotywy ze zderzakami - 19,9 metra

Waga - 79 ton

Siła pociągowa przy rozruchu - 310 kN

Maksymalna prędkość - 200 km/h

Maksymalna masa pociągu - 3200 ton

Zdjęcie Newag zakończył budowę pierwszej polskiej lokomotywy, która ma prowadzić pociągi z prędkością 200 km/h. Rozpoczynają się testy wielosystemowego elektrowozu. / zdjęcie: Newag / domena publiczna

Najszybsza polska lokomotywa posiada inteligentny system zarządzania energią, dzięki któremu potrafi znacznie ograniczyć koszty użytkowania. Podobnie jak w samochodach Griffin ma strefy kontrolowanego zgniotu, czyli miejsca przyjmujące na siebie energię powstałą w wyniku ewentualnego zderzenia. Wewnątrz jest także tzw. klatka bezpieczeństwa, do której może wejść maszynista wiedząc, że np. mimo hamowania zderzenie z obiektem znajdującym się na torach jest nieuchronne. Jej konstrukcja sprawia, że wewnątrz klatki ma duże szanse wyjść z wypadku bez szwanku.

Według serwisu "Rynek Kolejowy" 11 września rozpocznie się proces homologacyjny, a na przełomie września i października lokomotywa rozpocznie próbne jazdy na torze testowym w Żmigrodzie. Jeśli testy pójdą dobrze, wtedy lokomotywy będą mogły poruszać się z prędkością 200 km/h i pracować pod różnymi systemami napięcia u naszych sąsiadów - m.in. w Niemczech, Czechach, na Słowacji, w Austrii i na Węgrzech.