Nowa odsłona legendy. USA zapowiadają nową generację Abramsów

O czołgach Abrams zrobiło się ostatnio głośno za sprawą amerykańskiej zapowiedzi przekazania Ukrainie pocisków artyleryjskich ze zubożonym uranem, trudno więc o lepszą okazję do ujawnienia ich nowej generacji. Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym, amerykańska armia zakończy prace nad pakietem ulepszeń systemu M1A2 w wersji 4 i opracuje czołgi M1E3 Abrams, które skupią się na wprowadzaniu ulepszeń w zakresie zdolności niezbędnych do walki i pokonywania przyszłych zagrożeń na polu bitwy w roku 2040 i później.

Kiedy badamy niedawne i trwające konflikty, zdajemy sobie sprawę, że przyszłe pola bitew stawiają nowe wyzwania dla czołgu. Musimy zoptymalizować mobilność i przeżywalność Abramsa, aby umożliwić czołgowi dalsze zbliżanie się do wroga i niszczenie go jako czołowego drapieżnika na przyszłych polach bitew wyjaśnia gen. Geoffrey Norman, dyrektor zespołu funkcjonalnego pojazdów bojowych nowej generacji.

Wojna w Ukrainie to okazja do wymiany sprzętu

Nie da się ukryć, że wojna w Ukrainie to dla wielu krajów okazja do wymiany sprzętu zalegającego w magazynach, a Stany Zjednoczone są z pewnością jednym z nich. Jak pisaliśmy już przy okazji testów nowych pocisków ER GMLRS do wyrzutni HIMARS i M270 - w miarę jak rosnąca pomoc dla Kijowa, walczącego z rosyjską inwazją, wyczerpuje zapasy broni USA, podejmowane są wysiłki w celu zastąpienia jej bardziej zaawansowanymi wersjami.