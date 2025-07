Operatorzy dronów wysłali na miejsce rekordową liczbę tych urządzeń, by mieć pewność, że cel już nigdy nie posłuży Rosjanom w ich działaniach wojennych. W misji wzięło udział aż 60 małych dronów kamikadze , które na co dzień atakują czołgi, wozy opancerzone czy składy broni.

Jeszcze kilka miesięcy temu były to opancerzone czołgi-żółwie, a teraz są to pancerne wagony kolejowe służące jako mobilne składy amunicji. Może wydawać się, że taki wynalazek nie ma sensu, ale gdyby Ukraińcy użyli jak zwykle tylko kilku dronów do ataku, to wagon by przetrwał.