Raport Oppenheimera z Projektu Manhattan trafia na aukcję

Gitary sprzedają się lepiej, ale...

I chociaż aktualna cena nie jest wysoka (nie dochodzi nawet do 40 tys. dolarów) i z łatwością można wskazać cenniejsze karty kolekcjonerskie (12,6 mln dolarów za Mickey Mantle) czy gitary (6 mln dolarów za Martina D-18E Kurta Cobaina z 1959 roku), to za 1000 lat w szkołach najpewniej wciąż uczyć będziemy się o powstaniu bomby atomowej, a o chwilowych "bohaterach" nikt już nie będzie pamiętał.



Mówiąc krótko, nie da się pisać o historii ludzkości bez wspominania Manhattan Project, pod którym podpisali się James Chadwick, Richard C. Tolman, John H. Manley, Samuel T. Arnold, Gen. Kenneth D. Nichols, J. Robert Oppenheimer, Robert F. Bacher, Ernest O. Lawrence, William R. Purnell, William S. Parsons, Harold C. Urey, Enrico Fermi, Samuel K. Allison, Adm. Frederick L. Ashworth, Gen. Thomas F. Farrell, Col. Elmer E. Kirkpatrick, William Shurcliff, Paul C. Fine, Col. Franklin T. Matthias, Isidor I. Rabi, James B. Conant, George L. Harrison i Stafford L. Warren. Część z tych nazwisk to jedni z najwybitniejszych fizyków w historii!

Zdjęcie Historyczne dokumenty, które już niedługo trafią do prywatnej kolekcji / RR Auctions / domena publiczna

Tylu znakomitych naukowców w jednym miejscu

Jak oceniają eksperci, ostatni raz przedmiot o znaczeniu podobnym do tego dokumentu trafił na aukcję dziesięć lat temu, kiedy to to karta ze słynnej kolekcji Forbesa, podpisana przez 30 osób z "Projektu bomby atomowej w Los Alamos w Nowym Meksyku", trafiła na aukcję Christie's i sprzedała się za 161 tys. dolarów.

Podobną kwotę osiągnęła też całkiem niedawno książka Atomic Energy in the Coming Era (1949) Davida Dietza w twardej oprawie, podpisana przez 49 najznakomitszych fizyków XX wieku. Wśród podpisów znajduje się 14 laureatów Nobla, którym przyznano nagrodę w dziedzinie fizyki lub chemii w związku ze zrozumieniem i wykorzystaniem energii jądrowej, a także 35 innych pionierskich badaczy jądrowych, personelu wojskowego i organizatorów Projektu Manhattan.

Egzemplarz zawierający autografy takich sław, jak Einstein, Oppenheimer, Millikan, Bohr czy Van de Graaff, sprzedała się za 162,5 tys. USD. Jak będzie z "nowym dokumentem"? Przekonamy się już 14 marca, kiedy to aukcja dobiegnie końca.