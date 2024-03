Jedną z kluczowych kwestii, które badacze postanowili sprawdzić, było to, czy mężczyzna cierpiał na zjawisko nieformalnie określane jako "wyczerpanie immunologiczne". Gdy ludzie na całym świecie zaczęli otrzymywać trzecią, czwartą lub piątą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, niektórzy badacze zasugerowali, że uderzanie układu odpornościowego tym samym antygenem w krótkich okresach czasu może w rzeczywistości być szkodliwe, a jako przykład podawali pacjentów cierpiących na przewlekłe infekcje wirusowe, takie jak HIV.

Może tak być w przypadku przewlekłej infekcji, takiej jak HIV lub wirusowe zapalenie wątroby typu B, która ma regularne zaostrzenia. Istnieją przesłanki wskazujące, że niektóre typy komórek odpornościowych, zwane komórkami T, ulegają zmęczeniu, co prowadzi do uwalniania przez nie mniejszej ilości prozapalnych substancji przekaźnikowych - wyjaśniają badacze.

Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne

I jeśli to możliwe po kilku dawkach, to po ponad 200 powinno być świetnie widoczne, tymczasem w przypadku 62-latka nic takiego nie miało miejsca. Patrząc na badania krwi przeprowadzone niedawno i na przestrzeni ostatnich kilku lat, mężczyzna wykazał niezwykle wysoki poziom przeciwciał i limfocytów T skierowanych przeciwko SARS-CoV-2. Badając bardziej ogólne odpowiedzi limfocytów T na inne antygeny, komórki odpornościowe mężczyzny były równie skuteczne, jak którekolwiek komórki kontrolne. Sugeruje to, że jego układ odpornościowy nie był zmęczony ani wyczerpany i mógł zwalczać patogeny równie dobrze jak każdy przeciętny człowiek.

Co jeszcze bardziej zaskakujące, mężczyzna nie zgłaszał żadnych negatywnych skutków ubocznych po żadnej ze swoich wielokrotnych dawek szczepionki - nawet jeśli otrzymywał je codziennie przez tygodnie. Co więcej, mężczyzna nie zgłosił, żeby kiedykolwiek był zakażony SARS-CoV-2. Naukowcy ostrożnie podchodzą jednak do sprawy i ich zdaniem nie oznacza to wcale, że wszyscy powinniśmy nagle przyjąć kilka dodatkowych dawek. Niemniej przypadek mężczyzny pokazuje, że szczepionki przeciw COVID-19 są generalnie dość bezpieczne.

Obserwacja, że pomimo tej niezwykłej hiperszczepionki, nie wystąpiły żadne zauważalne skutki uboczne, wskazuje, że leki charakteryzują się dobrym stopniem tolerancji. Aktualne badania wskazują, że preferowanym podejściem pozostaje szczepienie składające się z trzech dawek w połączeniu z regularnymi szczepionkami uzupełniającymi dla grup szczególnie wrażliwych podsumowują badacze.