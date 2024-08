Rosjanie bezradni wobec MaxxPro

International MaxxPro to bojowy wóz opancerzony typu MRAP, czyli o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzki, wynikającej m.in. ze specyficznej konstrukcji kadłuba pojazdu, którego podwozie uformowane jest w kształcie litery "V". To pojazd wyposażony w silnik MaxxForce D9.3I6 o mocy 330 KM, które może się pochwalić ładownością do 5 ton.

Sprzęt wykorzystuje łatwo dostępne i znormalizowane części, by żołnierze byli w stanie dokonać szybkich napraw i konserwacji. Nie znamy dokładnych informacji dotyczących jego pancerza, ale to podobno specjalna "mieszanka" stali, ceramiki i materiałów kompozytowych. Wóz może przewozić jedenastu żołnierzy i posiada wieżyczkę, w której stacjonuje strzelec uzbrojony w karabin maszynowy 7,62 mm lub 12,7 mm.