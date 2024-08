To nowy chińsko-rosyjski postrach nieba. PD-2900 wkracza do gry

Główny korpus PD-2900 jest wykonany z włókna węglowego i materiałów kompozytowych, co zapewniać ma wytrzymałość konstrukcyjną przy zachowaniu jak najniższej masy całkowitej. Bezzałogowiec oferuje opcję startu katapultowego lub wspomaganego rakietą, a także umożliwia w pełni autonomiczny start, lądowanie i lot po wcześniej zaplanowanych trasach.

Wszystko za sprawą precyzyjnego satelitarnego pozycjonowania kinematycznego czasu rzeczywistego podczas startu i lądowania, kinematycznego przetwarzania końcowego, automatycznego łączenia w sieć, automatycznego przekazywania i przeciwdziałania przeskakiwaniu częstotliwości.

Shahed-136 to jego mniejszy i słabszy brat

Pojazd może przenosić do 100 kg sprzętu lub urządzeń wojskowych, a do tego na udostępnionych zdjęciach oglądamy go w kamuflażu przypominającym rosyjski myśliwiec wielozadaniowy 5. generacji Su-57. Warto tu przypomnieć, że w 2023 roku Chiny i Rosja rozmawiały o opracowaniu modeli kamikadze o możliwościach porównywalnych z Shaheed-136/Geran-2 pod względem zasięgu i ładowności.

I chociaż w chińskich źródłach nie pojawiają się żadne wzmianki o zaangażowaniu Rosji w projekt PD-2900, to biorąc pod uwagę podobieństwo konstrukcji do irańskich dronów Shahed-136 produkowanych przez Moskwę, jest bardzo prawdopodobne, że nowość Państwa Środka jest efektem wspomnianych rozmów.