29 grudnia 2025 roku programom Metro i ZOOM TV kończy się koncesja na nadawanie w telewizji naziemnej. Obaj nadawcy zdecydowali, że nie będą jej przedłużać. To oznacza, że tego dnia znikną z multipleksu 8.

Dla odbiorców oznacza to, że programy będzie można oglądać drogą satelitarną lub przez kablówkę. Wiąże się to z kosztami, bo telewizja naziemna jest w Polsce bezpłatna.

Do KRRiT wpłynął na razie wniosek o przedłużenie koncesji satelitarno-kablowej dla Metra. Nadawca ZOOM TV wniosku na razie nie złożył. Ma na to czas do 28 lipca,