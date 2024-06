Spis treści: 01 Lotnisko na nowo - będzie przebudowa

Ostatnio ogłoszono przebudowę portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Lotnisko w województwie zachodniopomorskim zyska nowy terminal, który już teraz możemy zobaczyć za sprawą wizualizacji. Prace są, póki co na początkowym etapie. Władze lotniska informują o wprowadzaniu systemu świetlnej nawigacji CAT II. W fazie projektowania znajduje się też wspomniany terminal. Ten ma prezentować się w ten sposób:

Ważnym celem przebudowy jest dostosowanie lotniska w Szczecinie do sprawnej obsługi nawet 3 samolotów jednocześnie. Port będzie wyposażony w dwa rękawy i będzie mógł obsłużyć w jednym momencie do trzech samolotów posiadających min. 189 miejsc.

Mamy obsłużyć jednocześnie trzy samoloty kodu C, czyli trzy samoloty razy minimum 189 pasażerów. We wszystkich destynacjach północnych używane są samoloty blisko 240-miejscowe. Jak widzimy, objętość maszyn wzrasta. To jest nasze podstawowe założenie. Uważamy, że tę pracę należy wykonać raz, ale dobrze i solidnie. Chodzi o to, żeby otworzyć się na wszystkich pasażerów i pokazać im dobro, jakie możemy im dać. Maciej Dziadosz, prezes lotniska Szczecin-Goleniów (za pasazer.pl)

Już na początku przyszłego roku ma zostać wydana decyzja środowiskowa, a prace ruszą zaraz po sfinalizowaniu przetargu na budowę. Ten również ma zostać ogłoszony w przyszłym roku, a spodziewany koniec prac I etapu ma nastąpić w 2026 roku.

Szacowany koszt inwestycji ma wynieść około 170 milionów złotych.

Spora inwestycja związana z portem lotniczym Szczecin-Goleniów sugeruje, że lotnisko być może niejako "odżyje". Obecnie daleko mu do większych portów w Polsce. W 2023 roku obsłużono tam nieco ponad 477 tysięcy osób, co zdecydowanie nie stawia go w krajowej czołówce. Dokąd można lecieć z portu Szczecin-Goleniów?

Loty ze Szczecina to obecnie głównie kierunki pracownicze (m.in. Londyn i miasta w Norwegii), a także okresowe czartery do popularnych kurortów. Pasażerowie z utęsknieniem wypatrują tras typowo turystycznych, pozwalających np. na kilkudniowy wypad do jednego z europejskich miast. Komentujący w sieci wskazują jak przykładowe trasy Pragę czy Wiedeń. Jak budowa nowego terminala ma się do takich oczekiwań?

Przebudowa lotniska na pewno w zwiększaniu liczby tras nie przeszkodzi. Inwestycja z pewnością okaże się motywującym czynnikiem do zwiększania liczby obsługiwanych pasażerów. Do tego będą jednak potrzebne linie lotnicze, które zdecydują się na uruchamianie nowych tras.

