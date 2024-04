W Polsce nie ma rekordowych tuneli w skali globalnej. Najdłuższym drogowym jest obecnie obiekt stanowiący część południowej obwodnicy Warszawy, który ma długość 2,3 km. Tymczasem budowany jest dłuższy tunel, który początkowo miał mierzyć 3,5 km. Zdecydowano się jednak wprowadzić zmiany w planie. To sprawiło, że będzie jeszcze dłuższy.

Najdłuższy tunel w Polsce znajdzie się pod Odrą

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce będzie częścią zachodnio-pomorskiej inwestycji w postaci Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która ma stanowić element drogi ekspresowej S6. Docelowo ma połączyć Police z miejscowością Święta i wiemy, że będzie przebiegać pod Odrą.

Początkowo tunel miał być krótszy. Plan jego budowy zakładał powstanie odcinka o długości 3,5 km. Zdecydowano się jednak na wprowadzenie zmian. W ten sposób długość tunelu wydłużono do 5 km. Skąd ta decyzja? Wynika to z chęci ominięcia terenów należących do zakładów przemysłowych, które znajdują się obok trasy.

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce będący częścią drogi S6, która jest dużą inwestycją o łącznej wartości aż 3,2 mld zł. Umowy związane z realizacją poszczególnych odcinków zostały już podpisane i budowa przebiega zgodnie z harmonogramem.

Tunel wywierci maszyna TBM

W celu wykonania tunelu, który będzie podwójny, zostanie wykorzystana maszyna TBM. Elementy wjazdowe oraz wyjazdowe zostaną wykonane w innej technologii (ścian szczelinowych). Realizacja przedsięwzięcia nie jest prosta i już napotkano liczne problemy.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina stanowi wyzwanie i początkowo zakładano wykorzystanie innych rozwiązań w postaci mostów oraz przepraw promowych. Finalnie zdecydowano się na tunel, ale na przeszkodzie stają m.in. trudne warunki terenowe.

Zdjęcie Przekrój przez planowany do realizacji tunel pod Odrą w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina. / GDDKiA Szczecin / materiał zewnętrzny

Po wschodniej części Odry wykonawcy borykają się m.in. z terenami torfowymi. Natomiast po zachodniej jest mniej miejsca z racji składów siarczanu żelaza oraz ulicy i linii kolejowej z drugiej strony. Badania gruntu w tym miejscu wiązały się z koniecznością wykonania odwiertów na głębokość 50 m.

Projekt stawia również wyzwania pod względem zapewnienia odpowiednich norm bezpieczeństwa. Tunel będzie długi i trzeba stworzyć stosowne miejsca do ewakuacji.

Do najdłuższych tuneli świata daleko

Tunel będący częścią trasy S6 będzie rekordowo długim w Polsce, ale na tle światowym do rekordzistów mu daleko. Najdłuższym obiektem drogowym tego typu jest Lærdalstunnelen łączący Lærdal oraz Aurland w Norwegii. Jego długość to aż 24,5 km.

Natomiast najdłuższy tunel kolejowy na świecie zostanie wydrążony w Alpach. Ma on stanowić część linii łączącej Turyn oraz Lyon i będzie długi na aż 57,7 km. Nieco krótszy (57,1 km) jest istniejący Tunel Bazowy św. Gottharda w Szwajcarii.