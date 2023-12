Obecnie najdłuższy tunel kolejowy w Polsce znajduje się pod Małym Wołowcem w woj. dolnośląskim, w okolicach Wałbrzycha. Ma on 1601 m długości i jest zabytkowym reliktem sprzed ponad 110 lat. Wkrótce w kraju powstanie nowy tunel dla pociągów, który będzie znacznie dłuższy. Jest to część Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli ogromnej inwestycji.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce powstanie pod Łodzią

Spółka CPK podpisała nową umowę związaną z realizacją inwestycji. To oznacza zielone światło dla budowy najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce, który znajdzie się pod Łodzią. Będzie on długi na 4,6 km i zostanie przeznaczony dla Kolei Dużej Prędkości. To jedna z części tzw. "igreka", czyli trasy mającej połączyć Warszawę z Łodzią, Poznaniem oraz Wrocławiem.

Zdjęcie Nowe linie dla pociągów stanowią ważną część inwestycji CPK. / CPK / materiały prasowe

Kontrakt na budowę otrzymała firma Budimex. Łączny koszt inwestycji oszacowano na prawie 147 mln zł. CPK podpisało umowę na etap drugi, którego założeniem jest budowa komór dla tarczy zmechanizowanej TBM do drążenia tuneli. Mowa o dwóch — na łódzkiej Retkini (startowy) oraz w okolicy Łódzkiego Domu Kultury (odbiorczy). Potem przyjdzie czas na wydrążenie właściwego odcinka.

CPK to nie tylko projektowane lotnisko, ale też bardzo potrzebne w Polsce nowe linie kolejowe. W zaawansowanym projektowaniu jest już ok. 450 km linii, w tym kolejowe odcinki między Warszawą i Łodzią oraz Łodzią i Wrocławiem. Dzisiaj idziemy o krok dalej i podpisujemy umowę na roboty budowlane. Tunel dalekobieżny w Łodzi to nasza najbardziej zaawansowana pod względem przygotowań inwestycja kolejowa. Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych

Komora startowa Retkinia ma zostać wybudowana w ciągu 10 miesięcy. W przypadku drugiej części o nazwie Fabryczna przewidziano dłuższy czas pracy w postaci 13 miesięcy. Będzie on liczony od zakończenia prac nad wzmocnieniem fundamentów ŁDK.

Krótszy czas podróży pociągami

Łódzka inwestycja planu CPK jest elementem korytarza Morze Północne — Bałtyk w ramach sieci bazowej TEN-T. Jest ona częścią transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego. Dzięki inwestycji skróceniu ulegnie czas przejazdu dla pociągów. Dla przykładu podróż z Łodzi do Wrocławia ma trwać około godziny i 10 minut.

Szybkie pociągi dalekobieżne mają zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. W dalszej części w kierunku zachodnim trasa ma prowadzić w stronę Sieradza. Za nią znajdzie się rozwidlenie w kierunku na Poznań i Wrocław.

W ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego znajdują się zaawansowane plany obejmujące ok. 450 km linii kolejowych. Są to m.in. odcinki między Warszawą i Łodzią oraz Łodzią i Wrocławiem.

Rekordowy tunel kolejowy powstanie w Europie

W ramach ciekawostki warto dodać, że najdłuższy tunel dla pociągów na całym świecie zostanie zbudowany w Alpach. Będzie on częścią nowej linii kolejowej, która połączy Turyn oraz Lyon i jego długość wyniesie aż 57,7 km. To duża inwestycja, która nie tylko pochłonie wiele pieniędzy, ale również czasu. Tunel ma być gotowy do użytku dopiero w 2032 r.