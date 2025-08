3 mld sprzedanych iPhone'ów. Apple chwali się historycznym wynikiem

Pierwszy iPhone został zaprezentowany na początku 2007 r. i trafił do sprzedaży kilka miesięcy później. Początkowo innowacyjny smartfon firmy był wyśmiewany przez konkurencję i jak dobrze wiemy, niesłusznie, bo produkt stał się ikoną technologiczną obecnego wieku. Ile telefonów z iOS Apple sprzedało do tej pory?

W czwartek Apple ujawniło wyniki za poprzedni kwartał i przy okazji wiceprezes firmy, Greg Joswiak obwieścił ważną informację. Do tej pory sprzedano już 3 mld iPhone'ów . To wynik, na który producent potrzebował nieco ponad 18 lat.

Sprzedano 3 miliardy iPhone'ów! Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że iPhone stał się tak ważną częścią ich życia. Jestem niesamowicie podekscytowany tym, co przyniesie przyszłość!

Warto dodać, że Apple w lutym pochwaliło się, że ma już 2,2 mld aktywnych urządzeń , a więc jedno z nich przypada na średnio co czwartego człowieka.

CEO Apple, Tim Cook dodał, że iPhone'y 16 sprzedawały się w zeszłym roku lepiej w porównaniu do modeli 15 z 2023 r. Dodał, że wynika to z "mocy produktu", który wybierany jest przez miliony użytkowników na całym świecie.

Ponadto większą sprzedaż napędził Donald Trump oraz jego taryfy. To sprawiło, że iPhone'y w Stanach Zjednoczonych w tym roku zaczęły sprzedawać się jeszcze lepiej, bo wielu klientów obawiało się podwyżek. Według Cooka przełożyło się to na około 1 proc. przyrost z całego 10 proc. wzrostu sprzedaży.

Tim Cook wyjaśnia, że polityka Donalda Trumpa przyczyniła się do wzrostu kosztów ponoszonych przez Apple aż o 800 mln dolarów. Dotyczy to ostatniego kwartału, który zakończył się z końcem czerwca. CEO firmy przewiduje, że w obecnym kwartale dodatkowe wydatki przekroczą barierę 1 mld dolarów, co jest związane m.in. z produkcją smartfonów iPhone 17, która na masową skalę ruszy w tym miesiącu.