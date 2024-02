Apple ma jedno aktywne urządzenie na co czwartego człowieka

Apple rośnie jak na drożdżach i na świecie cały czas przybywa "jabłek", co potwierdzają najnowsze wyniki za poprzedni kwartał, które udostępnił gigant z Cupertino. Urządzenia z logo nadgryzionego jabłuszka nie należą do najtańszych, a mimo to jest ich coraz więcej i trafiają w ręce kolejnych klientów.

Apple ma 2,2 mld aktywnych urządzeń na całym świecie

Apple przy okazji omawiania ostatnich wyników kwartalnych pochwaliło się, że na całym świecie ma już ponad 2,2 mld aktywnych urządzeń. To wynik, którym nie może pochwalić się żaden inny producent elektroniki użytkowej. To oznacza, że jedno takie urządzenie przypada na blisko czworo ludzi na Ziemi.

Dzisiaj Apple ogłasza wzrost przychodów w grudniowym kwartale napędzany sprzedażą iPhone'a oraz rekordowymi przychodami w historii w obszarze usług. Z przyjemnością ogłaszamy, że liczba zainstalowanych przez nas aktywnych urządzeń przekroczyła obecnie 2,2 mld. Tim Cook, CEO Apple

W ten sposób Apple zaliczyło wzrost aktywnych urządzeń (w porównaniu do wcześniejszego roku) aż o około 400 mln, gdy raportowano około 1,8 mld egzemplarzy. Skok jest spory, bo w dwóch poprzedzających latach było to po około 150 mln więcej urządzeń. Na duży sukces odniesiony w 2023 r. przekładają się m.in. nowe iPhone'y 15.



iPhone koniem napędowym Apple

Apple notuje świetne wyniki sprzedaży głównie za sprawą iPhone'ów. W zeszłym kwartale przychody ze sprzedaży tylko tej grupy produktów odpowiadały za 58,3 proc. całej sumy zarobionej przez giganta z Cupertino. Firma chwali się, że nowe telefony z iOS cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem na wybranych rynkach i uznaniem wśród klientów, gdzie współczynnik satysfakcji wynosi aż 99 proc.

2,2 mld aktywnych urządzeń to dla Apple prawdziwa kopalnia pieniędzy, która wynika z oferowanych usług. W tym również dostępnych w ramach subskrypcji. W tym obszarze gigant z Cupertino zanotował historyczny rekord dla wzrostu sprzedaży w postaci aż 23,1 mld dolarów, czyli o 11 proc. więcej w skali rok/rok. Tutaj wzrosty zauważono zarówno w przypadku rynków rozwiniętych, jak i tych dopiero się rozwijających.



