Wielka przebudowa na krakowskim lotnisku. Powstaje nowa strefa

Port lotniczy Kraków-Balice szykuje sporą przebudowę jednego ze swoich budynków. Kraków Airport podpisał dziś (25.07) z Mostostalem Warszawa umowę na przebudowę budynku terminala cargo. Ma tam powstać nowa strefa Pre-Boarding Zone Non Schengen. Co to dokładnie znaczy i kiedy zmodernizowana przestrzeń zostanie oddana do użytku?