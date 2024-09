Wyróżnienie to stanowi dla nas ogromne wyzwanie do dalszej pracy nad udoskonalaniem doświadczeń pasażerów, szczególnie w zakresie ich komfortu i bezpieczeństwa. To dla nas zaszczyt znaleźć się w prestiżowym gronie lotnisk dla których wysoki poziom udogodnień dla podróżnych stanowi kluczowy element strategii ich rozwoju.

Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport