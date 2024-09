Zakończone lato było dla Lotniska Chopina historycznym okresem – rekordy liczby pasażerów i przetransportowanego cargo potwierdzają, jak dynamicznie rozwija się nasz port lotniczy. Otworzyliśmy także niezwykle ważne kierunki, takie jak Rijad i Addis Abeba, co wzmacnia naszą pozycję w międzynarodowej siatce połączeń. Dodatkowo, pod koniec roku do Warszawy zawita kolejny przewoźnik z Bliskiego Wschodu – linia Air Arabia, która uruchomi połączenia do Szardży, a Etihad Airways, narodowy przewoźnik ZEA zapowiedział na przyszłe wakacje bezpośrednie loty z Lotniska Chopina do Abu Zabi.

Andrzej Ilków, prezes zarządu Polskie Porty Lotnicze S.A. (za pasazer.com)