Od Łukasiewicza do sztucznej inteligencji. Historia energii, która zmieniła świat

Odwiedziliśmy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce - pierwszą na świecie, wciąż czynną kopalnię ropy naftowej, aby opowiedzieć fascynującą historię gazu ziemnego i ropy naftowej, surowców, które odmieniły świat i nadal kształtują nasze życie.

W materiale pokazaliśmy, jak gaz stawał się fundamentem rozwoju wielu sektorów, od przemysłu po rolnictwo i sprawdziliśmy jaką rolę odegrał w globalnej gospodarce. Zobacz, jak wygląda przyszłość tego surowca i jakie znaczenie może mieć dla kolejnych pokoleń!

