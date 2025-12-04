Od Łukasiewicza do sztucznej inteligencji. Historia energii, która zmieniła świat
Odwiedziliśmy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce - pierwszą na świecie, wciąż czynną kopalnię ropy naftowej, aby opowiedzieć fascynującą historię gazu ziemnego i ropy naftowej, surowców, które odmieniły świat i nadal kształtują nasze życie.
W materiale pokazaliśmy, jak gaz stawał się fundamentem rozwoju wielu sektorów, od przemysłu po rolnictwo i sprawdziliśmy jaką rolę odegrał w globalnej gospodarce. Zobacz, jak wygląda przyszłość tego surowca i jakie znaczenie może mieć dla kolejnych pokoleń!
Materiał promocyjny