Kraków-Balice z rekordem w maju

W tym roku polskie lotniska mają duże ambicje. Większość portów planuje znaczne poprawienie swoich wyników, a nawet ustanowienie nowych rekordów w liczbie obsłużonych pasażerów. Poszczególne miesiące w niektórych portach wyglądają naprawdę nieźle, czego przykładem może być choćby kwiecień i naprawdę dobre wyniki ustanowione w Poznaniu, Wrocławiu czy Warszawie. Przyszedł jednak czas podsumować maja - a z tej okazji mamy przypadek iście szczególny.

Chodzi o port lotniczy Kraków-Balice, który w maju osiągnął swój historyczny rekord. Nie dość, że lotnisko przebiło wynik z maja ubiegłego roku, to po raz pierwszy w swojej historii obsłużyło 1 milion pasażerów w ciągu miesiąca.

Najlepszy wynik w historii?

Maj okazał się dla portu lotniczego Kraków-Balice najlepszym miesiącem w historii lotniska. Jeszcze nigdy nie udało się tam odprawić okrągłego miliona osób w ciągu jednego miesiąca, co tylko pozytywnie nastraja władze portu przed nadchodzącymi miesiącami letnimi. To właśnie od czerwca do września lotnisko będzie jeszcze bardziej popularne, z uwagi na m.in. połączenia czarterowe i chęć pasażerów do wybrania się na urlop.

Z jakim wynikiem Kraków zakończy 2024 rok? Na konkretne dane przyjdzie nam jeszcze poczekać, jednak nastroje są optymistyczne i istnieją ku temu konkretne powody. Mówi się, że celem jest przekroczenie 10 milionów pasażerów w ciągu całego roku. Jest to jak najbardziej możliwe do zrealizowania, ponieważ w 2023 roku licznik zatrzymał się na około 9,4 milionach obsłużonych osób. To już teraz stawia Kraków-Balice na drugim miejscu wśród polskich lotnisk - jako największy port regionalny w naszym kraju.

Dobre wyniki potwierdzają konieczność przeprowadzenia rozbudowy portu. Ma powstać nowa droga startowa, a także rozbudowie ma ulec terminal pasażerski.

Loty z Krakowa. Bogata siatka połączeń

Taki wynik nie byłby możliwy bez odpowiedniej siatki połączeń. Pasażerowie opcji mają sporo, nie tylko dzięki czarterom i tanim przewoźnikom, ale także w ramach oferty linii regularnych. Swoje połączenia z Krakowa oferuje np. PLL LOT (Chicago, Warszawa i nie tylko), Lufthansa, Turkish Airlines czy kilku innych ważnych graczy na europejskim rynku lotniczym.

Sezon wiosna-lato na lotnisku Kraków-Balice to łącznie 26 linii lotniczych, które mają w swojej ofercie 150 połączeń regularnych.