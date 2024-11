Spis treści: 01 Świetny październik na lotnisku w Krakowie

02 Statystyki budzą nadzieje

03 Loty z Krakowa coraz częstsze

Świetny październik na lotnisku w Krakowie

Władze portu lotniczego Kraków-Balice mają powody do radości, bo za nami kolejny miesiąc, w którym udało się przebić analogiczny okres z poprzedniego roku. Tym razem w październiku udało się tam obsłużyć ponad 1 milion pasażerów. Dokładnie, z międzynarodowego portu lotniczego im. Jana Pawła II skorzystało 1 029 476 osób.

To wzrost o niemal 20% względem tego samego miesiąca przed rokiem i jednocześnie kolejny miesiąc w tym roku, kiedy to udało się przekroczyć barierę 1 miliona odprawionych podróżnych. Wiele wskazuje na to, że w tym roku lotnisko pobije swój rekord wszech czasów. Bariera 10 milionów pasażerów jest w zasięgu, a już na ten moment lotnisko obsłużyło ich niemal 9,5 miliona.

Statystyki budzą nadzieje

Analizując statystyki poszczególnych miesięcy na lotnisku (dzięki pasazer.com) widzimy, że każdy miesiąc znacząco wybija się ponad poziom odnotowany w dwóch poprzednich okresach, czyli w 2022 i 2023 roku. Na dodatek tendencja spadkowa po okresie letnim wcale nie musi być duża.

Całkiem możliwe, że lotnisko do swojego dotychczasowego wyniku w tym roku dopisze jeszcze mocne 1,5 miliona osób (wariant pesymistyczny) i zakończy rok z dorobkiem ponad 11 milionów osób. To realne i wiele wskazuje na to, że będzie wykonane.

Loty z Krakowa coraz częstsze

Taka rosnąca popularność lotów z Krakowa to zasługa nie tylko dużej aglomeracji dookoła, ale także zainteresowania dużymi przewoźnikami lotniczymi. Na porcie im. Jana Pawła II nie brakuje tradycyjnych przewoźników, jak choćby PLL LOT czy Lufthansa, jak i operatorów mających w ofercie interesujące kierunki, choćby na Bliski Wschód.

Możliwe, że za jakiś czas zadebiutują tam potężne linie pokroju Etihad, Qatar czy Emirates. Doskonale wiemy, że osoby z tamtego regionu świata lubią odwiedzać Polskę, a szczególnie góry i Zakopane. Lotnisko w Krakowie jest zatem dobrym kierunkiem rozwoju tych przewoźników.