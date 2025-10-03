Tradycyjna fizyka opisuje czasoprzestrzeń jako gładką tkaninę, ale kwantowa matryca pamięci (QMM) widzi ją jako sieć dyskretnych komórek, które przechowują kwantowe odciski każdego zdarzenia. Jak podaje SciTech Daily, każde zdarzenie, jak przejście cząstki czy działanie siły, pozostawia trwały ślad w lokalnym stanie kwantowym komórki czasoprzestrzeni.

Oznacza to, że wszechświat nie tylko się rozwija, ale także "pamięta" wszystko, co się w nim wydarzyło. Te ślady, zwane operatorami odcisku, są matematycznie odwracalne, co eliminuje paradoks utraty informacji w czarnych dziurach. Jak tłumaczą naukowcy, dane po prostu migrują do otaczających komórek.

Kwantowa matryca pamięci

QMM unifikuje wszystkie fundamentalne siły, traktując grawitację na równi z elektromagnetyzmem czy oddziaływaniami jądrowymi, jako interakcje zapisujące się w tych samych komórkach. Ale to nie wszystko.

Te odciski mogą wyjaśniać efekty ciemnej materii, powodujące szybszy wir galaktyk, bez potrzeby nowych cząstek, a nasycone komórki generują energię przypominającą ciemną energię, napędzającą ekspansję wszechświata. To krok ku wielkiej teorii wszystkiego, gdzie informacja staje się fundamentem rzeczywistości.

Wszechświat pamięta całą swoją przeszłość

Pamięć wszechświata ma jednak limity. Naukowcy wskazują, że komórki o skończonej pojemności prowadzą do cyklicznego modelu, z ekspansją, kontrakcją i "odbiciem" po saturacji informacyjnej. Szacuje się, że przeszliśmy trzy lub cztery cykle, z "informacyjnym wiekiem" kosmosu na poziomie 62 miliardów lat, a przed nami mniej niż dziesięć. Symulacje kwantowe potwierdzają model z 90-procentową dokładnością, obiecując postępy w korekcji błędów komputerów kwantowych.

Czy wszechświat naprawdę nigdy nie zapomina? QMM nie tylko rozwiązuje zagadki jak strzałka czasu czy ciemna energia, ale redefiniuje kosmos jako kwantowy komputer, gdzie każde zdarzenie, począwszy od Wielkiego Wybuchu po ludzkie decyzje, kształtuje przyszłość. Jak konkluduje SciTech Daily, to ekscytujący moment, gdy granice między informacją a materią zacierają się, zapraszając do testowalnych eksperymentów.

