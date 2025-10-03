Grupa krwi a udar mózgu. Naukowcy znaleźli związek

Spis treści: Grupa krwi a udar mózgu przed 60. urodzinami. Czy jest związek? Udar mózgu po sześćdziesiątce. Czynniki ryzyka

Grupa krwi a udar mózgu przed 60. urodzinami. Czy jest związek?

W metaanalizie opublikowanej w 2022 roku w czasopiśmie "Neurology", naukowcy University of Maryland School of Medicine wskazują na możliwy związek pomiędzy grupą krwi a większym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu.

Udar niedokrwienny rozwija się, gdy mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości krwi. Dochodzi do tego najczęściej wskutek zwężenia lub zablokowania naczyń, na przykład przez blaszki miażdżycowe czy skrzepliny.

Amerykańscy naukowcy w swojej metaanalizie poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy niektóre osoby ze względów genetycznych są bardziej narażone na występowanie udaru mózgu we wczesnym wieku. Badając chromosomy wybranej grupy osób po udarze i grupy kontrolnej pacjentów zdrowych, odkryli związek między udarem a obszarem genu kodującym grupę krwi A, AB, B, 0. Z ich analizy okazało się, że osoby z grupą krwi A są o 16% bardziej narażone na wystąpienie udaru przed 60. r. ż., a osoby z grupą krwi 0 o 12% mniej.

Naukowcy nie są do końca pewni, dlaczego osoby z grupą krwi A są bardziej narażone na występowanie wczesnego udaru mózgu. Dr Steven J. Kittner biorący udział w badaniu stawia przypuszczenie, że może mieć to związek z czynnikami krzepnięcia krwi i białkami krążącymi we krwi biorącymi udział w tworzeniu się zakrzepów. Z wcześniejszych badań wynika bowiem, że osoby z grupą krwi A są bardziej narażone na wystąpienie zakrzepicy żył głębokich.

Udar mózgu po sześćdziesiątce. Czynniki ryzyka

Badania amerykańskich naukowców sugerują, że udar mózgu we wczesnym wieku często ma inną przyczynę niż w wieku późniejszym. Związany jest bowiem z występowaniem skrzepów, na co może mieć wpływ grupa krwi.

U osób starszych mniejsze znaczenie ma sama grupa krwi, a udar mózgu częściej spowodowany jest gromadzeniem się złogów tłuszczu w tętnicach.

Na ich występowanie z kolei ma większy wpływ styl życia i choroby współistniejące np. nadwaga, nadciśnienie, cukrzyca, palenie papierosów i brak aktywności fizycznej.

