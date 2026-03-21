Projekt przygotowano jako limitowaną edycję z okazji Roku Konia 2026, jednak jego znaczenie wykracza daleko poza symbolikę. Bo choć przypomina zwierzę, zachowuje pełną funkcjonalność robota przemysłowego, bazując na sprawdzonej platformie Lynx M20 Pro, wykorzystywanej dotychczas w zadaniach wymagających wysokiej wytrzymałości - od inspekcji infrastruktury po działania ratownicze.

Technologia, która widzi i reaguje

Urządzenie waży około 30 kg i może transportować ładunek sięgający 50 kg, co czyni je użytecznym narzędziem w terenie. Robot został wyposażony w zestaw zaawansowanych systemów nawigacji i analizy otoczenia. Kluczową rolę odgrywa tu technologia SLAM, która pozwala maszynie jednocześnie mapować otoczenie i poruszać się w nim bez udziału operatora.

Pokaz robotycznych możliwości

Dodatkowo, LiDAR zapewnia mu pełną świadomość przestrzenną, systemy autonomiczne pozwalają omijać przeszkody, a konstrukcja spełnia normę IP66, co oznacza odporność na pył, wodę i trudne warunki. Robot może działać w temperaturach od około -20°C do 55°C i osiągać prędkość do 5 m/s, choć w praktyce operuje wolniej dla większej stabilności.

Cena urządzenia - około 50 tys. dolarów - jasno wskazuje, że nie jest to produkt masowy. Producent celuje raczej w segment premium: firmy technologiczne, instytucje badawcze oraz organizacje, które chcą wykorzystać robota jako demonstrację możliwości nowoczesnej automatyki.

