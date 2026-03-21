Robo-koń z Chin może pracować tam, gdzie człowiek nie da rady
Chińska firma DEEP Robotics zaprezentowała nietypową konstrukcję, która może zwiastować nowy kierunek w rozwoju robotyki. To czworonożny robot inspirowany anatomią konia - maszyna, która łączy przemysłową funkcjonalność z bionicznym designem i odniesieniami kulturowymi.
Projekt przygotowano jako limitowaną edycję z okazji Roku Konia 2026, jednak jego znaczenie wykracza daleko poza symbolikę. Bo choć przypomina zwierzę, zachowuje pełną funkcjonalność robota przemysłowego, bazując na sprawdzonej platformie Lynx M20 Pro, wykorzystywanej dotychczas w zadaniach wymagających wysokiej wytrzymałości - od inspekcji infrastruktury po działania ratownicze.
Technologia, która widzi i reaguje
Urządzenie waży około 30 kg i może transportować ładunek sięgający 50 kg, co czyni je użytecznym narzędziem w terenie. Robot został wyposażony w zestaw zaawansowanych systemów nawigacji i analizy otoczenia. Kluczową rolę odgrywa tu technologia SLAM, która pozwala maszynie jednocześnie mapować otoczenie i poruszać się w nim bez udziału operatora.
Pokaz robotycznych możliwości
Dodatkowo, LiDAR zapewnia mu pełną świadomość przestrzenną, systemy autonomiczne pozwalają omijać przeszkody, a konstrukcja spełnia normę IP66, co oznacza odporność na pył, wodę i trudne warunki. Robot może działać w temperaturach od około -20°C do 55°C i osiągać prędkość do 5 m/s, choć w praktyce operuje wolniej dla większej stabilności.
Cena urządzenia - około 50 tys. dolarów - jasno wskazuje, że nie jest to produkt masowy. Producent celuje raczej w segment premium: firmy technologiczne, instytucje badawcze oraz organizacje, które chcą wykorzystać robota jako demonstrację możliwości nowoczesnej automatyki.