Czujnik czadu i czujnik gazu to nie to samo. Który zamontować w domu?

Czy czujnik gazu i czujnik czadu to to samo?

Nie, czujnik gazu i czujnik czadu to w zasadzie dwa osobne sensory, chociaż mogą być zamontowane w jednym urządzeniu.

Czujnik gazu i czadu montuje się na nieco innych wysokościach i miejscach. Istotne również jest to, że czujnik czadu nie wykryje gazu, a czujnik gazu nie wykryje czadu.

Jeżeli potrzebujesz ochrony przed gazem i czadem, warto zastanowić się nad dwoma urządzeniami. Jedno w celu ochrony przed uciekającym gazem, a drugie - w celu ochrony przed czadem. Przeczytaj poniższe opisy, a dowiesz się dlaczego. Można również zamontować w domu dwa osobne urządzenia.

Po co jest czujnik czadu i jak działa w domu?

Sercem urządzenia jest specjalny detektor tlenku węgla, który reaguje z tym gazem. Jest to rejestrowane przez mikroprocesor i przetwarzane na sygnał dźwiękowy.

Czujnik czadu najlepiej zamontować w pomieszczeniu gdzie jest potencjalne źródło tlenku węgla, lub w odległości do 6 m (np. łazienka, w której jest piecyk gazowy). W związku z tym, że tlenek węgla jest cięższy od powietrza, czujnik najlepiej zamontować na wysokości ok. 150 cm. Pod żadnym pozorem nie wolno go zakrywać.

Jak działa czujnik gazu w domu i gdzie go zamontować?

Jego podstawowym zadaniem jest wykrycie palnych gazów, takich jak metan i propan-butan w celu ostrzeżenia przed potencjalnym wybuchem. Chociaż gaz jest specjalnie aromatyzowany, aby można było go wyczuć (czysty gaz jest bezwonny), to nie zawsze jesteśmy w pobliżu, aby odpowiednio szybko zareagować.

Gaz jest lżejszy od powietrza, więc w przeciwieństwie do tlenku węgla będzie koncentrował się w górnej części pomieszczenia. Dlatego idealne miejsce na umieszczenie tego czujnika to nawet 15-30 cm od sufitu (jak widzisz, to mocno koliduje z ochroną przed czadem). Z kolei gaz LPG jest cięższy od powietrza i chcąc go wykryć, powinniśmy zamontować czujnik ok. 30 cm nad podłogą. Ponadto powinien być umieszczony z dala od kratek wentylacyjnych, drzwi i okien.

Czujnik gazu i czadu w domu. Jaki warto kupić?

Odpowiedź jest tylko jedna - dobry. Na tym urządzeniu nie warto oszczędzać. Ważne, aby urządzenie spełniało rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Powinno posiadać atest i certyfikat zgodności z rygorystyczną normą bezpieczeństwa PN-EN 50291 dla czadu i EN50194 dla gazu.

