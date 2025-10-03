Czujnik czadu i czujnik gazu to nie to samo. Który zamontować w domu?
Czujnik gazu i czadu to nie to samo - oba odpowiadają za wykrywanie innych substancji: gazu ziemnego, propan-butanu oraz tlenku węgla. Do pełnej ochrony w domu warto zaopatrzyć się w oba typy czujników i zamontować je w odpowiednich miejscach oraz na zalecanych wysokościach. Dobre i certyfikowane urządzenia stanowią skuteczną barierę bezpieczeństwa dla domowników.
Czy czujnik gazu i czujnik czadu to to samo?
Nie, czujnik gazu i czujnik czadu to w zasadzie dwa osobne sensory, chociaż mogą być zamontowane w jednym urządzeniu.
Czujnik gazu i czadu montuje się na nieco innych wysokościach i miejscach. Istotne również jest to, że czujnik czadu nie wykryje gazu, a czujnik gazu nie wykryje czadu.
Jeżeli potrzebujesz ochrony przed gazem i czadem, warto zastanowić się nad dwoma urządzeniami. Jedno w celu ochrony przed uciekającym gazem, a drugie - w celu ochrony przed czadem. Przeczytaj poniższe opisy, a dowiesz się dlaczego. Można również zamontować w domu dwa osobne urządzenia.
Po co jest czujnik czadu i jak działa w domu?
Sercem urządzenia jest specjalny detektor tlenku węgla, który reaguje z tym gazem. Jest to rejestrowane przez mikroprocesor i przetwarzane na sygnał dźwiękowy.
Czujnik czadu najlepiej zamontować w pomieszczeniu gdzie jest potencjalne źródło tlenku węgla, lub w odległości do 6 m (np. łazienka, w której jest piecyk gazowy). W związku z tym, że tlenek węgla jest cięższy od powietrza, czujnik najlepiej zamontować na wysokości ok. 150 cm. Pod żadnym pozorem nie wolno go zakrywać.
Jak działa czujnik gazu w domu i gdzie go zamontować?
Jego podstawowym zadaniem jest wykrycie palnych gazów, takich jak metan i propan-butan w celu ostrzeżenia przed potencjalnym wybuchem. Chociaż gaz jest specjalnie aromatyzowany, aby można było go wyczuć (czysty gaz jest bezwonny), to nie zawsze jesteśmy w pobliżu, aby odpowiednio szybko zareagować.
Gaz jest lżejszy od powietrza, więc w przeciwieństwie do tlenku węgla będzie koncentrował się w górnej części pomieszczenia. Dlatego idealne miejsce na umieszczenie tego czujnika to nawet 15-30 cm od sufitu (jak widzisz, to mocno koliduje z ochroną przed czadem). Z kolei gaz LPG jest cięższy od powietrza i chcąc go wykryć, powinniśmy zamontować czujnik ok. 30 cm nad podłogą. Ponadto powinien być umieszczony z dala od kratek wentylacyjnych, drzwi i okien.
Czujnik gazu i czadu w domu. Jaki warto kupić?
Odpowiedź jest tylko jedna - dobry. Na tym urządzeniu nie warto oszczędzać. Ważne, aby urządzenie spełniało rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Powinno posiadać atest i certyfikat zgodności z rygorystyczną normą bezpieczeństwa PN-EN 50291 dla czadu i EN50194 dla gazu.