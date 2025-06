Według Lekarzy bez Granic śmiertelność przy zatruciach metanolem wynosi od 20 do 40 proc. Wystarczy kilka mililitrów, by doszło do ślepoty, drgawek, a nawet śmierci. Problem dotyka szczególnie osoby podróżujące po krajach Azji Południowo-Wschodniej i regionu Morza Śródziemnego, gdzie często spożywa się nielegalnie produkowany alkohol. Tragiczny przykład? W listopadzie 2023 roku w Laosie zmarło sześcioro turystów, w tym dwie Australijki i brytyjska prawniczka, najprawdopodobniej wskutek zatrucia alkoholem zanieczyszczonym metanolem.