Czy system smart home faktycznie oznacza niższe rachunki?

Technologia, która myśli za nas

Inteligentne domy jeszcze niedawno stanowiły niezwykłą scenografię futurystycznych filmów. Bohater podjeżdża pod bramę garażową, która otwiera się sama, wchodzi po schodach - włączają się przed nim światła. Gdzieś w tle słychać dźwięk ekspresu, który już przyrządza mu kawę. Unoszą się rolety, włącza się jego ulubiona muzyka. No i klimatyzacja - dom błyskawicznie obniża temperaturę. Wszystko, by zadbać o komfort domownika. Nikt jednak w tych filmach nie wspominał o oszczędności. Pora więc zejść na ziemię (tym bardziej że akcja często rozgrywała się na innych planetach), bo smart home to już nasza codzienność. A codzienność jest pragmatyczna, szczególnie w te dni, kiedy przychodzi nam zapłacić rachunki.

Chyba każdemu zdarzyło się wyjść z domu i dopiero w samochodzie zorientować się, że zostawiliśmy włączone światło w łazience albo w sypialni. A nawet - nie zorientowaliśmy się i światło świeciło się cały czas, gdy byliśmy na urlopie. I to właśnie od takich codziennych sytuacjach zaczyna się rozmowa o systemie smart home. To nie tylko gadżet, którym można się pochwalić sąsiadom na grillu. To narzędzie, które pozwala zapanować nad chaosem dnia codziennego i zoptymalizować zużycie energii.

Oszczędności, które czuć

W sieci można znaleźć różne wyliczenia. Okazuje się, że domy wyposażone w systemy zarządzania energią pomagają zmniejszyć jej zużycie nawet o około 30 proc.

Inteligentny termostat rocznie pozwala zaoszczędzić nawet ok. 500 zł. Dodajmy do tego oświetlenie LED z automatyzacją, która potencjalnie może zaoszczędzić około 300 zł na rok oraz inteligentne gniazdka, które wyłączają urządzenia działające w trybie czuwania - w kieszenie może zostać nawet 200 zł.

Ale to nie tylko pieniądze. Zyskujemy coś więcej: spokój. Wychodząc z domu, nie musimy się już zastanawiać, czy wyłączyliśmy żelazko albo zamknęliśmy drzwi. Technologia robi to za nas - lub przypomina, że coś przeoczyliśmy.

Aplikacja - centrum dowodzenia

Kolejny krok w stronę przyszłości stawiają aplikacje sterujące domem. Wiśniowski Connected zamienia smartfon w centrum dowodzenia - od bramy wjazdowej, przez garaż, drzwi wejściowe, aż po rolety okienne. Wszystkie nowe produkty marki Wiśniowski są fabrycznie przystosowane do zdalnego sterowania - bez potrzeby instalowania dodatkowych central czy bramek sterujących. Jak to działa w praktyce?

Wyobraźmy sobie, że wracamy do domu po wakacjach. Nasz dom zabezpieczony jest jak twierdza. Ale wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji: "Powrót do domu". To zaprogramowany scenariusz, który otwiera bramę, zapala światło przed wejściem i podnosi rolety.

Można samodzielnie dodać urządzenia, nadać im nazwy, ustawić harmonogramy i przypisać dostęp wybranym osobom. Jeśli sąsiad ma podlać kwiaty podczas naszego urlopu - wystarczy w prosty sposób przyznać mu tymczasowy dostęp do bramy czy drzwi.

Garaż i brama

Nie potrzebujemy już kluczy ani kodów. Bramę i garaż otwieramy zdalnie - z każdego miejsca na świecie. Dzięki sterowaniu garażem poprzez aplikację możemy unikać strat ciepła (szczególnie jeśli garaż jest ogrzewany) i zaoszczędzić na rachunkach. A brama? Wyobraźmy sobie, że kurier dzwoni, a my jesteśmy w pracy. Wystarczy jedno kliknięcie i brama się otwiera. Po chwili - zamyka się sama.

Możemy nawet zobaczyć w historii aplikacji, kto i kiedy używał danego urządzenia. Mamy pełną kontrolę - bez konieczności montażu dodatkowych kamer czy systemów alarmowych. System informuje nas też, jeśli brama lub garaż pozostały otwarte - dzięki powiadomieniu PUSH. To nie tylko wygoda, ale też bezpieczeństwo i pewność, że dom jest naprawdę zamknięty.

Drzwi

Z kolei nowoczesne drzwi wejściowe dzięki funkcji dziennej można czasowo odryglować, kiedy na przykład organizujemy grilla w ogrodzie ze znajomymi. Nie musimy za każdym razem ich otwierać, kiedy pojawiają się kolejni goście. Dodatkowo subtelne oświetlenie LED uruchamia się po zmroku, by podświetlić wejście i gaśnie po określonym czasie. Sami decydujemy, kiedy i jak działa ten system - aplikacja daje pełną możliwość personalizacji.

Rolety

Kiedy fala upałów zalewa Polskę, rolety stają się koniecznością. Klimatyzacja zużywa dużo energii, ale wystarczy ją wspomóc systemem automatycznego opuszczania rolet w najcieplejszych godzinach dnia. Wystarczy w aplikacji ustawić odpowiedni scenariusz. Dom nagrzewa się dużo wolniej, zatem klimatyzacja już nie musi pracować na pełnych obrotach. Efekt? Mniejsze zużycie energii i niższe rachunki. Zimą działa to odwrotnie - rolety opuszczają się po zmroku, ograniczając utratę ciepła. Niby drobiazg, a pozwala realnie oszczędzić na ogrzewaniu.

Zysk - nie tylko finansowy

Smart home to inwestycja, która procentuje każdego dnia.

- Rozwiązania oferowane przez WIŚNIOWSKI Connected to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo - to również realne oszczędności energii. Dzięki automatyzacji rolet, drzwi i bram, użytkownik może znacznie lepiej zarządzać ciepłem i światłem w swoim domu. Dodatkowo, możliwość tworzenia tzw. scenariuszy - czyli zaprogramowanych zachowań systemu w zależności od pory dnia lub warunków pogodowych - pozwala optymalizować zużycie energii w sposób niemal niezauważalny dla domowników. System eliminuje ludzkie błędy, takie jak pozostawienie otwartej bramy lub rolet, które mogą prowadzić do niepotrzebnych strat ciepła - wyjaśnia Wiesław Noga, menedżer produktu WIŚNIOWSKI.

Ale oszczędność to nie wszystko. System daje również większe poczucie bezpieczeństwa - bo wiemy, że dzięki aplikacji Wiśniowski Connected możemy zdalnie zarządzać domem z każdego miejsca na świecie. Możemy sprawdzić historię otwarć, ustawić powiadomienia, kontrolować dostęp. To daje nam spokój, który trudno wycenić.

System smart home faktycznie oznacza niższe rachunki. Ale nie tylko. To przede wszystkim zmiana stylu życia. Przemyślana technologia, która pozwala odzyskać kontrolę nad codziennością, ograniczyć wydatki, zyskać więcej czasu i spokoju. Dom, który myśli za nas, to już nie przyszłość - teraz może się stać naszą codziennością.

Materiał promocyjny