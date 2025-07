Za koordynację odpowiada spółka joint venture MARTE ARGE, utworzona przez niemiecki duet KNDS Deutschland GmbH & Co. KG oraz Rheinmetall Landsysteme GmbH . Jak poinformował Rheinmetall, "umowa grantowa została podpisana między MARTE ARGE a Komisją Europejską 1 grudnia 2024 r., co formalnie zainicjowało projekt". Kilka dni później w Sztokholmie odbyło się spotkanie inauguracyjne z udziałem przedstawicieli firm, instytucji badawczych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem programu jest stworzenie koncepcji czołgu, który odpowie na zmieniające się realia pola walki i zostanie dostosowany do potrzeb operacyjnych uczestniczących państw. Jak przekazał Rheinmetall, Europejski Fundusz Obronny zapewnia ok. 20 mln EUR finansowania dla projektu MARTE. Podobna kwota trafi także do równoległego francuskiego projektu FMBTech, skupionego na technologiach dla obecnych i przyszłych czołgów podstawowych.