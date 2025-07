Są zdolne do przenoszenia ładunku wybuchowego o masie do 50 kg, co czyni je efektywnym narzędziem do precyzyjnych uderzeń. Drony te zostały zaprojektowane z myślą o niszczeniu kluczowej infrastruktury wroga, takiej jak magazyny amunicji, centra dowodzenia czy obiekty przemysłowe. Ich konstrukcja i możliwości techniczne są porównywalne z innymi zaawansowanymi systemami bezzałogowymi używanymi w konflikcie.