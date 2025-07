mObywatel debiutował kilka lat temu i chociaż początkowo jego przyjęcie było raczej chłodne, to aplikacja jest od tego czasu sukcesywnie rozwijana i oferuje wiele przydatnych funkcji. A jeśli uruchomicie ją dziś, to możecie jej trochę nie poznać, bo platforma otrzymała dużą aktualizację, która wprowadza mnóstwo nowości oraz odświeżony interfejs użytkownika .

Jeśli zauważyliście, że apka zrobiła się jakaś ciemna, to bez obaw - jest to jedna z nowych funkcji. mObywatel otrzymał w końcu obsługę ciemnego motywu. Domyślnie interfejs użytkownika dopasowuje się do wyboru na telefonie, jeśli korzystacie z trybu ciemnego, to automatycznie pojawi się on w aplikacji, ale można to zmienić.