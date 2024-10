mObywatel to nie tylko mDowód, który wśród Polaków jest prawdziwym hitem i korzystają z niego miliony rodaków. Rządowa aplikacja daje dostęp także do innych dokumentów w wersji cyfrowej, co pozwala je mieć zawsze przy sobie na telefonie. Najnowsza aktualizacja platformy wprowadza koleją legitymację.

mObywatel z legitymacją inżyniera budownictwa

Najnowsza aktualizacja aplikacji mObywatel wprowadza legitymację inżyniera budownictwa. W ten sposób uprawnione osoby będą mogły wygodnie i szybko potwierdzić własne kwalifikacje. Dokument skierowany jest do bardzo ścisłego grona specjalistów i jest to już kolejna w tym roku grupa zawodowa (po pielęgniarkach, lekarzach, położnych czy radcach prawnych i nie tylko), która będzie mogła legitymować się smartfonem.

Nowa legitymacja będzie dostępna w tym samym miejscu, co poprzednie. Po uruchomieniu aplikacji mObywatel należy udać się do sekcji Dokumenty i następnie dotknąć przycisk Dodaj. Pojawi się lista, na której trzeba wskazać stosowną legitymację.

Nowa legitymacja została ogłoszona wraz z aktualizacją mObywatela z numerkiem 4.44.0. Na chwilę obecną w wykazie dokumentów jeszcze jej nie ma, ale powinno to ulec zmianie w ciągu najbliższych godzin.

Polacy czekają na inne legitymacje w aplikacji mObywatel

Dodanie nowego dokumentu do aplikacji mObywatel z pewnością cieszy, ale wielu Polaków czeka na coś innego. To legitymacja osoby niepełnosprawnej, o którą nierzadko pytaliście również nas.

Wiemy, że legitymacja osoby niepełnosprawnej jest w przygotowaniu od jakiegoś czasu, ale prace nad jej wdrożeniem znajdują się na etapie realizacji, co wynika z roadmapy rozwoju aplikacji mObywatel. To oznacza, że powinna ona zostać wprowadzona w niedługim czasie, ale konkretnego terminu nie ma.

Ministerstwo Cyfryzacji wiąże z aplikacją mObywatel duże plany, które mają zostać oficjalnie ujawnione za kilka dni. Resort chce, aby platforma odgrywała duże znaczenie w cyfryzacji Polski i dlatego zamierza do niej dodać w ciągu kilku najbliższych lat aż 200 nowych usług! Będzie ich więc naprawdę sporo, ale dokładne szczegóły nie są znane.