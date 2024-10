Nowy mObywatel będzie ważny w krajach UE. Podano termin

mObywatel to aplikacja rządowa, która na terenie Polski oferuje sporo funkcji. Niestety nie jest uznawana za granicami naszego państwa, w tym przez kraje UE. To ma jednak ulec zmianie. Nowy mObywatel zostanie dostosowany pod kątem unijnego rozporządzenia eIDAS 2. Kiedy resort planuje to zrobić?

Zdjęcie Nowy mObywatel będzie ważny w krajach UE. Podano termin. / Ministerstwo Cyfryzacji / materiały prasowe