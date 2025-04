Wzniesiona w latach 1765-1777 przez 4 do 4,5 tys. robotników twierdza miała za zadanie wojskowo zabezpieczyć zdobyte przez Prusy w 1740 roku tereny Śląska. Projekt autorstwa Ludwika Wilhelma Regelera, zmodyfikowany przez króla Fryderyka Wielkiego, zaowocował powstaniem jednej z najnowocześniejszych fortyfikacji XVIII wieku. Centralnym elementem kompleksu był potężny donżon, otoczony zespołem bastionów i fortów - w sumie Twierdza Srebrna Góra składa się z sześciu fortów, które w swoim czasie mogły pomieścić garnizon liczący kilka tysięcy żołnierzy!

Łączny koszt budowy twierdzy został oszacowany w XVIII w. na 4145000 talarów (źródła XX-wieczne podają zdecydowanie niższą kwotę 1573000 talarów), które poszły na łącznie 299 kazamat, 54 izby strzeleckie, artylerię forteczną składającą się z 264 dział, haubic i moździerzy, studnie, piekarnie, browary, hodowle zwierząt i magazyny, w których można było przechować wystarczająco żywności i opału, by przetrwać co najmniej trzymiesięczne oblężenie.

Tego w praktyce nigdy nie sprawdzono, bo swój chrzest bojowy i jednocześnie jedyny sprawdzian twierdza przeszła w 1807 roku , w czasie wojny Prus z Francją, podczas oblężenia przez wojska napoleońskie dowodzone przez Hieronima Bonaparte, które trwało niecałe dwa tygodnie. 28 czerwca 1807 roku Bawarczycy i Wirtemberczycy próbowali szturmem zdobyć Srebrną Górę, ale misja zakończyła się niepowodzeniem. Mimo intensywnych walk, obrońcy zdołali utrzymać fortecę, co potwierdziło solidności konstrukcji i jej strategiczne znaczenie.

I faktycznie okazało się to świetną decyzją, bo turyści coraz chętniej i liczniej odwiedzali to miejsce, zwłaszcza że po I wojnie światowej Donżon wyremontowano i urządzono w jego wnętrzu restaurację. Do dyspozycji odwiedzających oddano też muzeum broni, izbę pamięci Fritza Reutera (niemiecki pisarz, który w 1833 roku został posądzony o poglądy wywrotowe, aresztowany i internowany w twierdzy w Srebrnej Górze) oraz platformę widokową, a później… później przyszła II wojna światowa, która przerwała dynamiczny rozwój Srebrnej Góry.