Zespół badawczy pod kierunkiem dra Thanga Vo-Doana wyposażył czarnuchowate w miniaturowe "plecaki". To niewielkie urządzenia, które za pomocą elektrod kontrolują czułki i przednie skrzydła owadów . System jest na tyle zaawansowany, że chrząszczem można sterować za pomocą… pada od konsoli do gier.

Nasze badania pozwalają wykorzystać te zdolności, dodając do nich programowalne sterowanie, które umożliwia precyzyjne prowadzenie owada, nie skracając przy tym jego życia

Można więc bez problemu zmusić je do poruszania się w lewo, w prawo i nawet wspinania się pionowo po ścianach, a to cechy idealne do działania w miejscach katastrof, stanowiące wyzwanie dla najmniejszych robotów.